DoktorlarÄ±n Ã§ok yaÅŸamaz Ã¶lÃ¼r dediÄŸi futbolcu Ã§eyrek finale Ã§Ä±ktÄ±

Monaco'da top koÅŸturan Kamil Glik, hayatÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Monaco'nun sezon baÅŸÄ±nda kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Kamil Glik, çok konuÅŸulacak bir itirafta bulundu. Monaco formasÄ± giyen Kamil Glik UEFA'ya verdiÄŸi röportajda hayat hikayesiyle ilgili bilinmeyen detaylardan bahsetti. Çocukken kalbinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± problem nedeniyle doktorlarÄ±n kendisi için 'yaÅŸamaz, ölür' dediÄŸini belirten 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±ktan yalnÄ±zca 1 kiÅŸinin kurtulduÄŸunu söylediklerini ifade etti. Glik, bu ihtimalin kendisini güçlendirdiÄŸini ve hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu ÅŸekilde yendiÄŸini söyledi. Genç takÄ±mlarda 2 sezon boyunca kalecilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyleyen tecrübeli oyuncu, "TakmÄ±mÄ±zÄ±n kalecisi kolunu kÄ±rdÄ± ve boyum uzun olduÄŸu için beni kaleci yaptÄ±lar. KaleciliÄŸi ilk baÅŸta sevdim ama sonra yavaÅŸ yavaÅŸ antrenörler beni kaleci sanmaya baÅŸladÄ±lar" dedi. Her zaman Åžampiyonlar Ligi'nde oynamanÄ±n hayalini kurduÄŸunu ifade eden Glik, "Monaco'ya geldim ve ilk sezonumda çeyrek final oynuyorum. Bu inanÄ±lmaz bir macera" diye konuÅŸtu.