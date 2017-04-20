UEFA'nÄ±n kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren GÃ¼neÅŸ MaÃ§tan Ã¶nce kimden gol yedik belli deÄŸil

Lyon'un Ä°stanbul'da seyircisiz maÃ§ oynama isteÄŸinin ardÄ±ndan iki takÄ±mada ceza yaÄŸdÄ±ran UEFA'ya tepki gÃ¶steren GÃ¼neÅŸ, "Bu kararÄ± UEFA mÄ± aldÄ± , Lyon mu aldÄ± bilmiyorum. MaÃ§tan Ã¶nce kimden gol yedik belli deÄŸil." dedi

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u konuk edecek BeÅŸiktaÅŸ'ta teknik direktör Åženol GüneÅŸ açÄ±klamalar yaptÄ±. UEFA'dan gelen cezayÄ± eleÅŸtiren GüneÅŸ, "Bu kararÄ± UEFA mÄ± aldÄ± , Lyon mu aldÄ± bilmiyorum. KazanÄ±rsak çok seviniriz kaybedersek üzülürüz. YarÄ±n sevinmek için çok sebep var. TaraftarÄ±mÄ±zÄ±n Fairplay'den kopmadan bizi desteklemesini istiyoruz. Enerjilerini hiç boÅŸa atmadan ve rakip takÄ±m futbolcularÄ±nÄ±n provokelerine gelmemelerini istiyorum. Roma maçÄ±nÄ± da izledim orada da böyle yaptÄ±lar. Biz Lyon karÅŸÄ±sÄ±nda futbol oynamaya çÄ±ktÄ±k ve futbol oynamak için çok ÅŸey yaptÄ±k."

"KARARIN KAZANANI LYON, KAYBEDENÄ° BÄ°Z OLDUK"

"Biz futbolun dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmayacaÄŸÄ±z. Åžiddet de görmek istemiyoruz. Åžiddet varsa ceza verilmeli. Ceza verirken de ona göre verilmeli. UEFA, Lyon tarafÄ±nda olmuÅŸtur. Terazinin diÄŸer tarafÄ± daha aÄŸÄ±r basmÄ±ÅŸtÄ±r. UEFA bize bir gol atmÄ±ÅŸtÄ±r. Biz bu golü çÄ±karmak zorundayÄ±z. Biraz daha adaletli, saÄŸduyulu olmak gerekir. Oradaki taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± biz almadÄ±k onlar aldÄ±. Belki de Lyon tarafÄ± böyle bir ceza geleceÄŸini biliyordu da taraftarlarÄ±nÄ± getirmedi. YarÄ±n göreceksiniz her faulde oyuncularÄ±n kendilerini yere attÄ±ÄŸÄ±nÄ± göreceksiniz. Roma-Lyon maçÄ±nda olmuÅŸtu bu olaylar. Lyon'da olay oldu cezasÄ±nÄ± ben çektim. Burada yarÄ±n maç oynanacak cezayÄ± ÅŸimdi yine ben çekiyorum. Böyle bir cezanÄ±n mantÄ±ÄŸÄ± yok. Verilen cezada boynumuzdan assalar da biz mücadele edeceÄŸiz. Futbol ayakla oynanan bir oyundur ve biz oyun oynamaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bu kararda kazanan Lyon takÄ±mÄ±dÄ±r kaybeden BeÅŸiktaÅŸ'la birlikte futboldur."

"KARAR DEÄžÄ°L PSÄ°KOLOJÄ°K SAVAÅž"

"Aboubakar ve Marcelo cezalÄ±, Ömer de sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle kadroda olmayacak. DiÄŸerlerine antrenmandan sonra karar vereceÄŸim. Eksik olarak söylemek de doÄŸru deÄŸil. Sinirleri germek için alÄ±nan bir karar. Bu karar deÄŸil zaten psikolojik bir savaÅŸ. Biz orada 1 saat soyunma odasÄ±nda bekledik. Biz yine futbol oynamaya ve iÅŸimizi yapmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Åžartlar ne olursa olsun biz sahada futbolumuzu oynayacaÄŸÄ±z. Kazansak da kaybetsek de alnÄ±mÄ±z ak bir ÅŸekilde çÄ±kacaÄŸÄ±z"

"AMACIMIZ MEÅžRU OLMAYAN YOLALRDAN KAZANMAK DEÄžÄ°L"

"Provokasyon çok kolay. Evet bir ÅŸey atmak doÄŸru deÄŸil. Benim oyuncum orada yere yatsa maç oynanmazdÄ±. Biz bunu da yaptÄ±rabilirdik. Ama bizim gayretimiz futbol oynamaktÄ±. Niyetimiz gayrimeÅŸru yollarla maçÄ± kazanmak deÄŸildi. YanlÄ±ÅŸ yapanlarÄ±n yolunu kesmek yöneticilerin iÅŸidir. Görünen koy kÄ±lavuz istemez. Ä°ki takÄ±m içerisinde yanlÄ±ÅŸlÄ±k varsa ve iki takÄ±mÄ± da aynÄ± yere koyuyorsanÄ±z bu yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± herkes görür."