Ana Sayfa | SPOR 20/04/2017 14:52

Serdar Aziz Bursaspor'dan alacaÄŸÄ± parayÄ± bir ÅŸartla bÄ±raktÄ±

serdar aziz

Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer edilen Serdar Aziz, yeÅŸil-beyazlÄ± kulÃ¼pten alacaÄŸÄ± parayÄ± bir ÅŸartla bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Sezon baÅŸÄ±nda Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olan defans oyuncusu Serdar Aziz, kulüpten alacaÄŸÄ± 80 bin Euro'yu altyapÄ±da kullanÄ±lmasÄ± ÅŸartÄ±yla kulübe bÄ±raktÄ±. YeÅŸil-beyazlÄ± kulübün altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen ve sezon baÅŸÄ±nda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bilal KÄ±sa ve Furkan Özçal karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Galatasaray'a transfer olan 26 yaÅŸÄ±ndaki defans oyuncusu Serdar Aziz, eski kulübüne büyük bir jest yaptÄ±.

 

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