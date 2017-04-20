Serdar Aziz Bursaspor'dan alacaÄŸÄ± parayÄ± bir ÅŸartla bÄ±raktÄ±

Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer edilen Serdar Aziz, yeÅŸil-beyazlÄ± kulÃ¼pten alacaÄŸÄ± parayÄ± bir ÅŸartla bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Sezon baÅŸÄ±nda Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olan defans oyuncusu Serdar Aziz, kulüpten alacaÄŸÄ± 80 bin Euro'yu altyapÄ±da kullanÄ±lmasÄ± ÅŸartÄ±yla kulübe bÄ±raktÄ±. YeÅŸil-beyazlÄ± kulübün altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen ve sezon baÅŸÄ±nda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bilal KÄ±sa ve Furkan Özçal karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Galatasaray'a transfer olan 26 yaÅŸÄ±ndaki defans oyuncusu Serdar Aziz, eski kulübüne büyük bir jest yaptÄ±.