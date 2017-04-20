Atiker Konyaspor Kocaman olmazsa o teknik adama teklif gÃ¶tÃ¼recek

Ä°smi bir dÃ¶nem FenerbahÃ§e ile geÃ§en ancak vazgeÃ§ilen teknik adam Aykut Kocaman'a Atiker Konyaspor'dan teklif geldi. Kocaman'Ä±n teklifi reddetmesi halinde Miron Markevic'in dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±

Fanatik'in haberine göre yeÅŸil-beyazlÄ±lar gelecek sezon Fenerbahçe'yi çalÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± beklenen ve kulübün önerdiÄŸi sözleÅŸmeyi henüz kabul etmeyen Aykut Kocaman'Ä±n yerine Miron Markevic'i düÅŸünüyor. Åžu an boÅŸta olan kurt hoca 2 sezon önce Dnipro'ya UEFA Avrupa Ligi'nde yarÄ± final oynatma baÅŸarÄ±sÄ± göstermiÅŸti.