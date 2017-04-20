Galatasaray FenerbahÃ§e derbisinde dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak hakem belli oldu

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun kararÄ±na gÃ¶re 23 Nisan'da oynanacak Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisini FÄ±rat AydÄ±nus yÃ¶netecek

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasÄ±ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem FÄ±rat AydÄ±nus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 23 Nisan Pazar günü Türk Telekom Arena'da oynanacak derbi maçta FÄ±rat AydÄ±nus düdük çalacak. AydÄ±nus'un yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Serkan Ok ve Aleks TaÅŸçÄ±oÄŸlu yapacak. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n dördüncü hakemlik görevini Arda KardeÅŸler üstlenecek.