Kazada yaralanan 17 yaÅŸÄ±ndaki Formula 4 pilotunun iki bacaÄŸÄ± da kesildi

Ä°ngiltere'de yarÄ±ÅŸÄ±rken kaza geÃ§iren Formula 4 pilotu araca sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucu iki bacaÄŸÄ±nÄ±n da kesildiÄŸi sÃ¶ylendi

Ä°ngiltere'de Pazar günü yarÄ±ÅŸta geçirdiÄŸi kaza sonrasÄ± aÄŸÄ±r yaralanan 17 yaÅŸÄ±ndaki Formula 4 pilotu Billy Monger'in her iki bacaÄŸÄ± da kesildi. Billy Monger'in takÄ±mÄ± JHR Developments'Ä±n Direktörü Steven Hunter, ekip olarak "yürek parçalayan" bir dönemden geçtiklerini söyledi.Hunter, Monger'in dört yÄ±ldÄ±r takÄ±mda olduÄŸunu ve "olaÄŸanüstü bir karaktere" sahip olduÄŸunu sözlerine ekledi. Ä°ngiliz Formula 1 pilotlarÄ± Jenson Button ve Lewis Hamilton, kaza geçiren genç pilota yardÄ±ma etmek için bir baÄŸÄ±ÅŸ kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.Kampanyada hedef rakam olan 260 bin sterlinin yaklaÅŸÄ±k iki katÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±. Button, kampanyaya 15 bin sterlin baÄŸÄ±ÅŸla katkÄ±da bulundu.