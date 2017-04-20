BeÅŸiktaÅŸ Lyon maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

Bu akÅŸam rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ± Ä°stanbul'da oynayacak olan BeÅŸiktaÅŸ ile Lyon Ã§eyrek final heyecanÄ± yaÅŸayacak

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, Lyon'u konuk edecek BeÅŸiktaÅŸ Lyon maçÄ± bu akÅŸam saat 22.05'te oynanacak ve TRT ekranlarÄ±ndan canlÄ± izlenebilecek.

Muhtemel 11'ler

BeÅŸiktaÅŸ: Fabri, Gökhan, Mitroviç, Tosiç, Adriano, Quaresma, OÄŸuzhan, Atiba, Talisca, Babel, Cenk

O.Lyon: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Gonalons, Tolisso, Ghezzal, Fekir, Valbuena, Lacazette