Olimpiyat madalyalÄ± yÃ¼ksek atlamacÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± sporcu Germaine Mason geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Olimpiyat madalyalÄ± Büyük BritanyalÄ± yüksek atlamacÄ± Germaine Mason, motosiklet kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Jamaika basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, 34 yaÅŸÄ±ndaki atletin ülkesinde trafik kazasÄ± geçirdiÄŸi ve olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi. Jamaika doÄŸumlu Mason, 2006 yÄ±lÄ±nda Büyük Britanya adÄ±na yarÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ ve 2008 Pekin OlimpiyatlarÄ±'nda gümüÅŸ madalya kazanmÄ±ÅŸtÄ±.