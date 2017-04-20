Olimpiyat madalyalÄ± yÃ¼ksek atlamacÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Bir dÃ¶nem Galatasaray'da ve Kolombiya Milli takÄ±mÄ±nda kalecilik yapan Faryd Mondragon, alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± bir spor dÃ¼kkanÄ±nda silahlÄ± soyguna uÄŸradÄ±