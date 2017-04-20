Ana Sayfa | SPOR 20/04/2017 19:26

Olimpiyat madalyalÄ± yÃ¼ksek atlamacÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Germaine Mason

BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± sporcu Germaine Mason geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Olimpiyat madalyalÄ± Büyük BritanyalÄ± yüksek atlamacÄ± Germaine Mason, motosiklet kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Jamaika basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, 34 yaÅŸÄ±ndaki atletin ülkesinde trafik kazasÄ± geçirdiÄŸi ve olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi. Jamaika doÄŸumlu Mason, 2006 yÄ±lÄ±nda Büyük Britanya adÄ±na yarÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ ve 2008 Pekin OlimpiyatlarÄ±'nda gümüÅŸ madalya kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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