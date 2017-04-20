BeÅŸiktaÅŸ Olympique Lyon maÃ§Ä± ilk 11'ler belli oldu

BeÅŸiktaÅŸ, Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam sahasÄ±nda rakibi Olympique Lyon ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek
Siyah-beyazlÄ±lar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanÅŸ maçÄ±nda bugün Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek. Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸma saat 22.05'te Vodafone Arena'da oynanacak.KarÅŸÄ±laÅŸma TRT1 kanalÄ±ndan ekrana gelecek.
Mücadeleyi SÄ±rbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic yönetecek. KarÅŸÄ±laÅŸmada Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yardÄ±mcÄ± hakem olarak görev alacak.
Ä°ÅžTE Ä°KÄ° TAKIMIN Ä°LK 11'LERÄ°:
BeÅŸiktaÅŸ: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, OÄŸuzhan, Atiba, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk Tosun
Lyon: Lopes, Morel, Diakhaby, Nkoulou, Jallet, Gonalons, Tousart, Tolisso, Valbuena, Cornet, Lacazette