Ana Sayfa | SPOR 20/04/2017 21:00

BeÅŸiktaÅŸ Olympique Lyon maÃ§Ä± ilk 11'ler belli oldu

BeÅŸiktaÅŸ Lyon

BeÅŸiktaÅŸ, Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam sahasÄ±nda rakibi Olympique Lyon ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Siyah-beyazlÄ±lar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanÅŸ maçÄ±nda bugün Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek. Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸma saat 22.05'te Vodafone Arena'da oynanacak.KarÅŸÄ±laÅŸma TRT1 kanalÄ±ndan ekrana gelecek.

Mücadeleyi SÄ±rbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic yönetecek. KarÅŸÄ±laÅŸmada Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yardÄ±mcÄ± hakem olarak görev alacak.

Ä°ÅžTE Ä°KÄ° TAKIMIN Ä°LK 11'LERÄ°:

BeÅŸiktaÅŸ: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, OÄŸuzhan, Atiba, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk Tosun

Lyon: Lopes, Morel, Diakhaby, Nkoulou, Jallet, Gonalons, Tousart, Tolisso, Valbuena, Cornet, Lacazette

 
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