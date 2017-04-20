Dev maÃ§a dakikalar kala Caner Erkin'den flaÅŸ paylaÅŸÄ±m

Uzun sÃ¼redir sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle forma giyme ÅŸansÄ± bulamayan BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla herkesi meraklandÄ±rdÄ±
Teknik direktör Åženol GüneÅŸ'in Lyon karÅŸÄ±sÄ±nda kendisine ÅŸans verdiÄŸini açÄ±klayan yÄ±ldÄ±z oyuncu twitter hesabÄ±ndan "Uzun bir aradan sonra takÄ±mÄ±mla birlikte sahaya çÄ±kmanÄ±n heyecanÄ±. Hep birlikte tarih yazalÄ±m" paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.
Bu paylaÅŸÄ±mÄ±n ardÄ±ndan kadroda olduÄŸu kesinleÅŸen Caner'in ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi yer alacaÄŸÄ± merak edilmeye baÅŸlandÄ±.