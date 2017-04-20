SÃ¼per Lig ekibinden Balotelli'ye teklif

Ä°talya basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re Galatasaray, Balotelli'ye teklif yaptÄ±

Gelecek sezonun kadrosunu ÅŸimdiden oluÅŸturmayÄ± çalÄ±ÅŸan Galatasaray’da gündeme Ä°talyan futbolcu Mario Balotelli geldi. Fransa’nÄ±n Nice kulübüyle sezon sonuna kadar sözleÅŸme imzalayan 26 yaÅŸÄ±ndaki forvet için sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yöneticilerin menajeri Mino Raiola ile görüÅŸtüÄŸü belirtildi.

Ä°talyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Galatasaray – Balotelli flörtünü anlattÄ±. Di Caprio “Sportif Direktör Cenk Ergün, Balotelli’nin menajeri Mino Raiola ile görüÅŸtü, bir teklif olduÄŸu gerçek fakat futbolcunun kararÄ± ne olacak belli deÄŸil. Ä°yi bir kontratÄ±mÄ± tercih edecek yoksa, futbol kariyerini mi düÅŸünecek? Bu ÅŸimdilik belirsiz durumda.

Galatasaray, iyi bir sözleÅŸme ve para önerirse 1. opsiyon olabilir ama Çin’den gelen tekliflerde var onlardan daha iyi bir teklif yapmasÄ± gerekiyor Galatasaray’Ä±n.

Balotelli, hem kulübünü hem de futbol oynadÄ±ÄŸÄ± ülkeyi deÄŸiÅŸtirmek istiyor. Galatasaray’Ä±n ÅŸansÄ± olabilmesi için Çin takÄ±mlarÄ±ndan daha iyi bir teklifte bulunmasÄ± gerekiyor.” dedi.