Ana Sayfa | SPOR 20/04/2017 21:45

Galatasaray'Ä±n efsane kalecisi Mondragon Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼

Mondragon

Galatasaray'Ä±n tarihe yazÄ±lmÄ±ÅŸ en baÅŸarÄ±lÄ± kalecilerinden Mondragon Bogota'da silahlÄ± soyguna uÄŸradÄ±

Galatasaray ve Kolombiya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n eski kalecisi Faryd Mondragon, Bogota'da silahlÄ± soyguncularÄ±n hedefi oldu.Galatasaray'da oynadÄ±ÄŸÄ± dönemde taraftarÄ±n sevgilisi olan KolombiyalÄ± kaleci Faryd Mondragon, Kolombiya'nÄ±n baÅŸkenti Bogota'da silahlÄ± soyguncularla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

Bir spor maÄŸazasÄ±nda yaÅŸanan olayÄ± Mondragon ÅŸu sözlerle anlattÄ±:

"SÄ°LAHI BANA DOÄžRULTTU"

"Bir kiÅŸi silahÄ±yla üzerime geldi ve kolumdaki saati ona vermem gerektiÄŸini söyledi. Saatimi ona vermezsem beni vuracaÄŸÄ±nÄ± da söyledi. Ben de kolumdaki saati çÄ±karÄ±p ona verdim. HÄ±rsÄ±z saati alÄ±p hemen kaçtÄ±. MaÄŸaza dÄ±ÅŸÄ±nda da 3 kiÅŸi onu bekliyordu. Kolombiya'nÄ±n sözde en seçkin bölgesindeyiz ancak bu tarz olaylarÄ±n olmasÄ± endiÅŸe verici bir durum."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
beÅŸiktaÅŸ

BeÅŸiktaÅŸ UEFA Avrupa Liginde nasÄ±l tur atlar

UEFA Avrupa Liginde BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam muhteÅŸem performansÄ± ile rakibi Lyon ile mÃ¼cadele ediyor

BeÅŸiktaÅŸ Olympique Lyon

BeÅŸiktaÅŸ 1-1 Olympique Lyon ilk yarÄ± sonucu

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam Vodefone Arena'da rakibi Olympique Lyon ile mÃ¼cadele ediyor

Balotelli

SÃ¼per Lig ekibinden Balotelli'ye teklif

Ä°talya basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re Galatasaray, Balotelli'ye teklif yaptÄ±