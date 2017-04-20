BeÅŸiktaÅŸ 1-1 Olympique Lyon ilk yarÄ± sonucu

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam Vodefone Arena'da rakibi Olympique Lyon ile mÃ¼cadele ediyor
Vodafone Arena'da oynanan mücadeleyi SÄ±rbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic yönetiyor.
BeÅŸiktaÅŸ, 27. dakikada Talisca'nÄ±n golüyle 1-0 öne geçti. ArdÄ±ndan Olympique Lyon skora denge saÄŸlayarak rakibi ile ilk yarÄ±yÄ± berabere tamamladÄ±.
MaçÄ±n hakemleri ve takÄ±m kadrolarÄ±
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (SÄ±rbistan)
BeÅŸiktaÅŸ: Fabricio,Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Hutchinson, OÄŸuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
Olympique Lyon: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Tolisso, Cornet, Lacazette, Valbuena