Ana Sayfa | SPOR 20/04/2017 22:44

BeÅŸiktaÅŸ 1-1 Olympique Lyon ilk yarÄ± sonucu

BeÅŸiktaÅŸ Olympique Lyon

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam Vodefone Arena'da rakibi Olympique Lyon ile mÃ¼cadele ediyor

Vodafone Arena'da oynanan mücadeleyi SÄ±rbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic yönetiyor. 

BeÅŸiktaÅŸ, 27. dakikada Talisca'nÄ±n golüyle 1-0 öne geçti. ArdÄ±ndan Olympique Lyon skora denge saÄŸlayarak rakibi ile ilk yarÄ±yÄ± berabere tamamladÄ±.

MaçÄ±n hakemleri ve takÄ±m kadrolarÄ± 

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (SÄ±rbistan)

BeÅŸiktaÅŸ: Fabricio,Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Hutchinson, OÄŸuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

Olympique Lyon: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Tolisso, Cornet, Lacazette, Valbuena

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