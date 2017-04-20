Ana Sayfa | SPOR 20/04/2017 23:47

BeÅŸiktaÅŸ UEFA Avrupa Liginde nasÄ±l tur atlar

beÅŸiktaÅŸ

UEFA Avrupa Liginde BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam muhteÅŸem performansÄ± ile rakibi Lyon ile mÃ¼cadele ediyor

Rakip sahada oynanan maçtan 2-1 maÄŸlup ayrÄ±lan BeÅŸiktaÅŸ, rövanÅŸta rakibini 1-0 yenerse yarÄ± finale adÄ±nÄ± yazdÄ±racak. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, iki farklÄ± galibiyetlerde de tur atlayan ekip olacak. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n normal süresi 2-1 BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n üstünlüÄŸüyle bitmesi halinde, maç uzatmaya gidecek. Uzatmada skorda deÄŸiÅŸiklik olmazsa yarÄ± finale yükselecek takÄ±mÄ±, penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± belirleyecek. BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n gollü tek farklÄ± galibiyetlerinde Olympique Lyon, yarÄ± finale yükselme hakkÄ± elde edecek. Beraberlik veya Olympique Lyon’un galibiyeti halinde BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek. 

BeÅŸiktaÅŸ, rakibi Lyon karÅŸÄ±sÄ±nda 2-1'lik skorla galip durumda. EÄŸer 90 dakika sona ermeden bir gol daha atarsa tur atlar. MaçÄ±n bu ÅŸekilde bitmesi durumunda maç uzatmalara gider. Oradan da sonuç alÄ±nmazsa penaltÄ±lara geçilir.

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