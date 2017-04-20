Ana Sayfa | SPOR 20/04/2017 23:57

Dev karÅŸÄ±laÅŸmada uzatma dakikalarÄ± baÅŸladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Lyon

BeÅŸiktaÅŸ, rakibi Lyon karÅŸÄ±sÄ±nda 2-1 Ã¼stÃ¼n durumda. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n uzatma dakikalarÄ±nda rakibine en az 1 gol atmasÄ± ve gol yememesi gerekiyor

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde BeÅŸiktaÅŸ yarÄ± finale yükselmek için rakibi Lyon'u maÄŸlup etmek istiyor. MaçÄ±n 90 dakikasÄ±ndan sonuç alÄ±namamasÄ± üzerine maç uzatmalara gitti. KarÅŸÄ±laÅŸma yarÄ±m saat daha ekranda olacak. 

Ä°ÅžTE Ä°KÄ° TAKIMIN Ä°LK 11'LERÄ°:

BeÅŸiktaÅŸ: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, OÄŸuzhan, Atiba, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk Tosun

Lyon: Lopes, Morel, Diakhaby, Nkoulou, Jallet, Gonalons, Tousart, Tolisso, Valbuena, Cornet, Lacazette

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