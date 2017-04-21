BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi hayalleri yarÄ±m kaldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ dÃ¼n akÅŸam Lyon karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda 2-1'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼k yakalasa da penaltÄ± vuruÅŸlarÄ±nda rakibine yenilerek UEFA Avrupa Ligine veda etti

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nÄ±n Olympique Lyon ekibine penaltÄ±larda 7-6 maÄŸlup olarak elendi.Rakibine ilk maçta 2-1 maÄŸlup olan ve sahasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸmada galibiyet arayan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, bu fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirdi ve 90 dakikayÄ± 2-1 önde tamamladÄ±. Uzatmalara giden maçta gol olmayÄ±nca siyah-beyazlÄ±lar rakibine penaltÄ±larda 7-6 maÄŸlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 27. dakikasÄ±nda Anderson Talisca'nÄ±n golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlÄ± ekip, 34. dakikada Lacazette'nin meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelere göndermesiyle ilk yarÄ±yÄ± 1-1 beraberlikle tamamladÄ±. Talisca, 58. dakikada bir gol bularak takÄ±mÄ±na 2-1 üstünlük saÄŸladÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n normal süresi bu skorla tamamlanÄ±ca maç uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünde de her iki taraf gol atamayÄ±nca maç penaltÄ±lara gitti. PenaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda her iki ekibin oyuncularÄ± altÄ±ÅŸar atÄ±ÅŸta golü buldu. BeÅŸiktaÅŸ'ta Dusko Tosic'in penaltÄ± vuruÅŸundan yararlanamamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Olympique Lyon'da Christophe Jallet de atÄ±ÅŸÄ± deÄŸerlendiremedi. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, bir diÄŸer savunma oyuncusu Matej Mitrovic ile fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendiremezken, konuk ekip, Maxime Gonalons ile golü bularak 7-6 üstünlük kurdu. BeÅŸiktaÅŸ, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Bu sefer olmadÄ±

Avrupa Ligi'nde yarÄ± final için sahaya çÄ±kan BeÅŸiktaÅŸ, penaltÄ±ya giden maçta bu sefer sonuç alamadÄ±.

2014-2015 sezonunda Slaven Bilic yönetiminde aynÄ± organizasyonda 2. tura kadar yükselen siyah-beyazlÄ± ekip, Ä°ngiltere'nin Liverpool takÄ±mÄ±nÄ± penaltÄ±larla elemeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk maçÄ± 1-0 yitiren ancak Ä°stanbul'da rakibine normal sürede 1-0 üstünlük kuran BeÅŸiktaÅŸ, uzatmanÄ±n ardÄ±ndan penaltÄ±larda 5-4 kazanarak tur atlamÄ±ÅŸtÄ±.