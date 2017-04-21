Åženol GÃ¼neÅŸ Avrupa Ligine vedanÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸtu

BeÅŸiktaÅŸ teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, Lyon maÄŸlubiyetinin karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Teknik Direktörü Åženol GüneÅŸ, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon'a elenmenin üzüntüsünü yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.GüneÅŸ, maçÄ±n ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, kendi sahalarÄ±nda penaltÄ±larla rakiplerine elendiklerini belirterek, "Üzgünüz, taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± üzdük. BaÅŸÄ±mÄ±z dik, alnÄ±mÄ±z açÄ±k. OynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tüm maçlarda elimizden gelen gayreti gösterdik." dedi.

OyuncularÄ±nÄ±n tüm gayretlerini ortaya koyduÄŸunu kaydeden GüneÅŸ, "Çok çalÄ±ÅŸtÄ±lar, taraftarlar da destek oldu. TakÄ±lÄ±p kalmayacaÄŸÄ±z. Bu zamana kadar ülkemizi, camiayÄ± iyi temsil ettik. YarÄ± finalde olmayÄ± isterdik. Maç gel-git ÅŸeklinde oldu. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Ayakta kalÄ±p ve çok çalÄ±ÅŸarak Åžampiyonlar Ligi'ne gidip, daha iyi sonuçlar alacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

TaraftarlarÄ±n takÄ±ma büyük destek verdiÄŸini anlatan Åženol GüneÅŸ, "Bu kadar güzel seyircinin önünde hiçbir olumsuzluk olmadan oyunumuzu oynadÄ±k. Herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmadÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Anderson Talisca: Avrupa'dan baÅŸÄ±mÄ±z dik ayrÄ±lÄ±yoruz

Olympique Lyon filelerini iki kez havalandÄ±ran Anderson Talisca, "Avrupa'dan baÅŸÄ±mÄ±z dik ayrÄ±lÄ±yoruz." dedi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n normal süresi ve uzatma bölümünü 2-1 önde tamamlayan ancak penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda FransÄ±z ekibine 7-6 maÄŸlup olan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n BrezilyalÄ± futbolcusu Talisca, maçÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bizim için büyük bir maç oldu. TakÄ±m olarak iyi mücadele ettik. Tempomuzu ve kalitemizi kabul ettirdik. Ä°yi mücadele ettik. Üzerimizde bunun gururu var. TaraftarlarÄ±mÄ±za 120 dakika süren desteklerinden dolayÄ± teÅŸekkür ederim." diye konuÅŸtu.

Avrupa'ya önümüzdeki yÄ±l bÄ±raktÄ±klarÄ± yerden devam edeceklerini iddia eden Talisca, "Bugün biri kafayla, biri ayakla 2 gol attÄ±m. Kaçan bir pozisyon var. Daha iyi olabilirdik. Tabii ki üzüntü oluyor. ArtÄ±k baÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaldÄ±racaÄŸÄ±z. HocamÄ±zÄ± dinleyeceÄŸiz. Lige dönüp mücadele edeceÄŸiz. Daha fazla gol atÄ±p takÄ±mÄ±ma daha fazla katkÄ±da bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ricardo Quaresma: PenaltÄ±larda ÅŸans eksikti

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma ise büyük bir takÄ±ma karÅŸÄ± ellerinden gelen her ÅŸeyi yaptÄ±klarÄ±nÄ± ama ÅŸansÄ±z olduklarÄ±nÄ± söyledi.MaçÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸa açÄ±klamada bulunan Portekizli futbolcu, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 117. dakikasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k pozisyonuyla ilgili olarak önemli bir problemin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü kaydetti.Önlerinde lig mücadelesi olduÄŸunu dile getiren Portekizli futbolcu, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"Ligi kazanmaya bakacaÄŸÄ±z. PenaltÄ±, biraz ÅŸans meselesi. Bugün ÅŸans yanÄ±mÄ±zda deÄŸildi. AslÄ±nda çok büyük bir takÄ±ma karÅŸÄ± iyi oynadÄ±k. Elimizden gelen her ÅŸeyi yaptÄ±k. Golleri de bulduk ama penaltÄ±larda ÅŸans eksikti."

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak: Sonuna kadar kovaladÄ±k

BeÅŸiktaÅŸ'ta yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, "Sonuna kadar kovaladÄ±k. Åžans bizim tarafÄ±mÄ±zda deÄŸil, onlarÄ±n tarafÄ±ndaydÄ±." dedi.

MaçÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulunan Albayrak, "Çok üzgünüz ama futbol bu. Maç penaltÄ±lara kaldÄ± ancak olmadÄ±. Rakibimizi tebrik ediyoruz." diye konuÅŸtu.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n futbolun tüm pozitif yönlerini sergilediÄŸini vurgulayan siyah-beyazlÄ± yönetici, "TaraftarÄ±yla, teknik direktörüyle, takÄ±mÄ±yla futbolun pozitif tarafÄ±nÄ± yapan bir BeÅŸiktaÅŸ vardÄ±. Bunu bütün Avrupa gördü. Ä°lk maçta yaÅŸanan negatif olaylarÄ±n hiçbiri takÄ±mÄ±mÄ±z ve taraftarÄ±mÄ±z nezdinde olmadÄ±. TaraftarlarÄ±mÄ±za çok teÅŸekkür ediyoruz. Ülkemizi iyi temsil ettiÄŸimiz için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Olympique Lyon Teknik Direktörü Genesio: Harika bir sonuçla ayrÄ±lÄ±yoruz

Olympique Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio ise kendileri adÄ±na unutulmaz bir akÅŸam yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

YoÄŸun bir atmosferde oynadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Genesio, "Bizim için inanÄ±lmaz bir maç oldu. Harika bir sonuçla ayrÄ±lÄ±yoruz. PenaltÄ±larda ÅŸans bizden yanaydÄ±. Turu atlayan biz olduk." ÅŸeklinde görüÅŸ belirtti.

Türk taraftarlarÄ±n desteÄŸine hepimiz hayran kaldÄ±k

Vodafone Arena'da BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarÄ±n takÄ±mlarÄ±na verdiÄŸi destekle ilgili soruyu yanÄ±tlayan Bruno Genesio, "Türk taraftarlarÄ±n desteÄŸine hepimiz hayran kaldÄ±k." deÄŸerlendirmesinde bulundu.