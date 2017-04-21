Lyonlu futbolcu maÃ§ sonrasÄ± BeÅŸiktaÅŸ'a bu gÃ¶ndermeyi yaptÄ±

UEFA Avrupa Liginde BeÅŸiktaÅŸ rakibi Lyon'a karÅŸÄ± penaltÄ± vuruÅŸlarÄ±nda kaybetti. MaÄŸlubiyetin ardÄ±ndan Lyon takÄ±mÄ±nÄ±n futbolcusu ÅŸok eden bir paylaÅŸÄ±mda bulundu

Lyon, kulübün simgesi olan aslanÄ±n arasÄ±na kartal emojisi koydu ve büyük tepki çekti. Lyon'un tweetinin ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ± FransÄ±z temsilcisine sert tepki gösterdi.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan UEFA Avrupa Ligi resmi Twitter hesabÄ± da Olimpik Lyon'u tebrik etti. Lyon'da deneyimli futbolcu Valbuena da olay bir paylaÅŸÄ±ma imza atarak Instagram hesabÄ±ndan, TakÄ±mÄ±nÄ±n simgesi olan Aslan'Ä±n aÄŸzÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ambleminin bulunduÄŸu bir fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±.