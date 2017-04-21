Ana Sayfa | SPOR 21/04/2017 09:53

Quaresma'dan Lyon maÃ§Ä± sonrasÄ± flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar

Quaresma

Siyah beyazlÄ± ekibin Lyon'a yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne Ã§eyrek finalde veda ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ±nda Quaresma aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Ä°ÅŸte yÄ±ldÄ±z futbolcunun o açÄ±klamasÄ±;

'Büyük bir maç oldu. Ä°ki tkaÄ±mda iyi mücadele ettik. PenaltÄ±lar biraz ÅŸans iÅŸi ve biz penaltÄ±larla veda etti. Bundan sonra lige konsantre olacaÄŸÄ±z.ÅžansÄ±mÄ±z biraz eksitik. Böyle büyük maçlarÄ± küçük hatalar belirle ve sonrasÄ±nda acÄ± çekersiniz. Biz gurur duyuyoruz mücadelemizden bundan sonra lige bakacaÄŸÄ±z.'

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