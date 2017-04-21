Ana Sayfa | SPOR 21/04/2017 10:50

Kardemir KarabÃ¼kspor KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Kardemir KarabÃ¼kspor KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Kardemir KarabÃ¼kspor KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Kardemir Karabükspor ile KasÄ±mpaÅŸa arasÄ±nda bugün Dr. Necmettin ÅžeyhoÄŸlu StadÄ±’nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma saat 20.00’de baÅŸlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlÄ± yayÄ±nlanacak. 

MUHTEMEL 11'LER

KARABÜKSPOR

Ahmet Åžahin

Paul Papp

Dany

BarÄ±ÅŸ

Latovlevici

Bliznichenko

Ceyhun

Poko

Skulason

Tanase

Seleznyov

 

KASIMPAÅžA

Ramazan

Popov

Veysel

Titi

Veigneau

Pavelka

Sadiku

Castro

Turgut

Adem

Koita

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