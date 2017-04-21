Kardemir KarabÃ¼kspor KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Kardemir KarabÃ¼kspor KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar
Kardemir Karabükspor ile KasÄ±mpaÅŸa arasÄ±nda bugün Dr. Necmettin ÅžeyhoÄŸlu StadÄ±’nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma saat 20.00’de baÅŸlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
KARABÜKSPOR
Ahmet Åžahin
Paul Papp
Dany
BarÄ±ÅŸ
Latovlevici
Bliznichenko
Ceyhun
Poko
Skulason
Tanase
Seleznyov
KASIMPAÅžA
Ramazan
Popov
Veysel
Titi
Veigneau
Pavelka
Sadiku
Castro
Turgut
Adem
Koita