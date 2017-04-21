Ana Sayfa | SPOR 21/04/2017 11:01

Atiker Konyaspor Gaziantepspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Atiker Konyaspor Gaziantepspor maÃ§Ä±

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Atiker Konyaspor sahasÄ±nda Gaziantepspor'u konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Atiker Konyaspor ile Gaziantepspor'un karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± 28.hafta maçÄ± Konya BüyükÅŸehir Arena StadÄ±'nda saat 20.00'de baÅŸlayacak. Zorlu mücadeleyi FÄ°FA kokartlÄ± hakem Cüneyt ÇakÄ±r yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

ATÄ°KER KONYASPOR: Kaya, Douglas, Vukovic, Ali Turan, Skubic, Ali ÇamdalÄ±, Volkan, Amir, Fofana, Ömer Ali, Bajic

GAZÄ°ANTEPSPOR: Gökhan, Pedroso, Reis, BarÄ±ÅŸ, Musa, Abdülkadir, Orkan, Sefa, Fatau, Ä°lhan, Kangwa,

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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real madrid darÃ¼ÅŸÅŸafaka doÄŸuÅŸ

Real Madrid DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Avrupa Ligi Play-Off Ã§eyrek finalinde Real Madrid, TÃ¼rk temsilcisi DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ'u sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Kardemir KarabÃ¼kspor KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±

Kardemir KarabÃ¼kspor KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Kardemir KarabÃ¼kspor KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Quaresma

Quaresma'dan Lyon maÃ§Ä± sonrasÄ± flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar

Siyah beyazlÄ± ekibin Lyon'a yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne Ã§eyrek finalde veda ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ±nda Quaresma aÃ§Ä±klama yaptÄ±