Atiker Konyaspor Gaziantepspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Avrupa Ligi Play-Off Ã§eyrek finalinde Real Madrid, TÃ¼rk temsilcisi DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ'u sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar