Atiker Konyaspor Gaziantepspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Atiker Konyaspor sahasÄ±nda Gaziantepspor'u konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar
Atiker Konyaspor ile Gaziantepspor'un karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± 28.hafta maçÄ± Konya BüyükÅŸehir Arena StadÄ±'nda saat 20.00'de baÅŸlayacak. Zorlu mücadeleyi FÄ°FA kokartlÄ± hakem Cüneyt ÇakÄ±r yönetecek.
MUHTEMEL 11’LER
ATÄ°KER KONYASPOR: Kaya, Douglas, Vukovic, Ali Turan, Skubic, Ali ÇamdalÄ±, Volkan, Amir, Fofana, Ömer Ali, Bajic
GAZÄ°ANTEPSPOR: Gökhan, Pedroso, Reis, BarÄ±ÅŸ, Musa, Abdülkadir, Orkan, Sefa, Fatau, Ä°lhan, Kangwa,