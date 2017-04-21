Real Madrid DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Avrupa Ligi Play-Off Ã§eyrek finalinde Real Madrid, TÃ¼rk temsilcisi DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ'u sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar
Real Madrid ile DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ, Play-Off çeyrek final ikinci maçÄ± için bugün sahaya çÄ±kacak. Barklay Card Arena'da oynanacak olan Real Madrid - DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ maçÄ± bu akÅŸam 22.00'da baÅŸlayacak olup Bein Sport 2'den canlÄ± olarak ekranlara gelecek.
TAKIM KADROLARI
REAL MADRID
Randolph
Draper
Fernandez
Doncic
Maciulis
Reyes
Ayon
Carroll
Hunter
Llull
Thompkins
Taylor
DARÜÅžÅžAFAKA
Wilbekin
Mehmet
Birkan
Wanamaker
Clyburn
Moerman
Furkan
Anderson
Zizic
Slaughter
Bertans
Harangody