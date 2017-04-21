Real Madrid DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Avrupa Ligi Play-Off Ã§eyrek finalinde Real Madrid, TÃ¼rk temsilcisi DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ'u sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Real Madrid ile DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ, Play-Off çeyrek final ikinci maçÄ± için bugün sahaya çÄ±kacak. Barklay Card Arena'da oynanacak olan Real Madrid - DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ maçÄ± bu akÅŸam 22.00'da baÅŸlayacak olup Bein Sport 2'den canlÄ± olarak ekranlara gelecek.

TAKIM KADROLARI

REAL MADRID

Randolph

Draper

Fernandez

Doncic

Maciulis

Reyes

Ayon

Carroll

Hunter

Llull

Thompkins

Taylor

DARÜÅžÅžAFAKA

Wilbekin

Mehmet

Birkan

Wanamaker

Clyburn

Moerman

Furkan

Anderson

Zizic

Slaughter

Bertans

Harangody