Ana Sayfa | SPOR 21/04/2017 11:06

Real Madrid DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ canlÄ± yayÄ±n bilgileri

real madrid darÃ¼ÅŸÅŸafaka doÄŸuÅŸ

Avrupa Ligi Play-Off Ã§eyrek finalinde Real Madrid, TÃ¼rk temsilcisi DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ'u sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Real Madrid ile DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ, Play-Off çeyrek final ikinci maçÄ± için bugün sahaya çÄ±kacak. Barklay Card Arena'da oynanacak olan Real Madrid - DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ maçÄ± bu akÅŸam 22.00'da baÅŸlayacak olup Bein Sport 2'den canlÄ± olarak ekranlara gelecek.

 

TAKIM KADROLARI

REAL MADRID

Randolph

Draper

Fernandez

Doncic

Maciulis

Reyes

Ayon

Carroll

Hunter

Llull

Thompkins

Taylor

 

DARÜÅžÅžAFAKA

Wilbekin

Mehmet

Birkan

Wanamaker

Clyburn

Moerman

Furkan

Anderson

Zizic

Slaughter

Bertans

Harangody

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Atiker Konyaspor Gaziantepspor maÃ§Ä±

Atiker Konyaspor Gaziantepspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Atiker Konyaspor sahasÄ±nda Gaziantepspor'u konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Kardemir KarabÃ¼kspor KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±

Kardemir KarabÃ¼kspor KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Kardemir KarabÃ¼kspor KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Quaresma

Quaresma'dan Lyon maÃ§Ä± sonrasÄ± flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar

Siyah beyazlÄ± ekibin Lyon'a yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne Ã§eyrek finalde veda ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ±nda Quaresma aÃ§Ä±klama yaptÄ±