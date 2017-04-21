Åženol GÃ¼neÅŸ penaltÄ± atmasÄ±nÄ± istedi GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l reddetti

Avrupa Ligi Ã§eyrek finalinde Lyon ile karÅŸÄ±laÅŸan BeÅŸiktaÅŸ penaltÄ±larda maÃ§Ä± kaybederek kupaya veda etti. Teknik adam Åženol GÃ¼neÅŸ'in GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l'Ã¼n penaltÄ± atma isteÄŸini sporcu reddetti

BeÅŸiktaÅŸ, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon'a normal süresi ve uzatma bölümünde 2-1 üstünlük kurmasÄ±na raÄŸmen penaltÄ±larda 7-6 maÄŸlup olarak elendi. Teknik direktör Åženol GüneÅŸ, sakatlarÄ±n çokluÄŸu nedeniyle listeyi hazÄ±rlamakta oldukça zorlandÄ±. Adriano ve Quaresma'nÄ±n sakatlanÄ±p çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gökhan Gönül'ün de maçÄ±n tamamÄ±nda oynamasÄ±na karÅŸÄ±n adalesinde zorlanma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Tecrübeli oyuncunun "PenaltÄ± atar mÄ±sÄ±n?" ÅŸeklindeki soruyu adalesinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± problem nedeniyle "HayÄ±r" diye cevapladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.