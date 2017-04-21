UEFA Åžampiyonlar Ligi eÅŸleÅŸmeleri belli oldu

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde yarÄ± final mÃ¼cadelesinde eÅŸleÅŸmeler aÃ§Ä±klandÄ±

Avrupa futbolunun bir numaralÄ± organizasyonlarÄ± UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarÄ± final kura çekimi yapÄ±ldÄ±

Ä°ÅŸte Åžampiyonlar Ligi'nde eÅŸleÅŸmeleri:

Real Madrid - Atletico Madrid

Monaco - Juventus

Ä°ÅŸte UEFA Avrupa Ligi eÅŸleÅŸmeleri:

Ajax - O. Lyon

Celta Vigo - Manchester United

Ä°sviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleÅŸtirilen kura çekiminin ardÄ±ndan yarÄ± final turunda eÅŸleÅŸmeler belli oldu.

Ä°spanyol takÄ±mlarÄ±nÄ±n eÅŸleÅŸmesinde organiÌ‡zasyonun son ÅŸampiÌ‡yonu Ä°spanyol temsiÌ‡lciÌ‡siÌ‡ Real Madrid, ilk maçta Atletico Madrid'i evinde aÄŸÄ±rlayacak.

YarÄ± finalin diÄŸer müsabakasÄ±nda ise Fransa temsilcisi Monaco ile Ä°talya ekibi Juventus karÅŸÄ±laÅŸacak. Ä°lk karÅŸÄ±laÅŸma, Fransa'da gerçekleÅŸtirilecek.

Åžampiyonlar Ligi yarÄ± finalinde ilk maçlar 2-3 MayÄ±s'ta, rövanÅŸlar ise 9-10 MayÄ±s'ta oynanacak. Final maçÄ±na ise 3 Haziran'da Galler'in baÅŸkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum ev sahipliÄŸi yapacak.

Åžampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Bayern Münih'i elerken bÄ±rakÄ±rken, Juventus ise Barcelona'yÄ± saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Atletico Madrid, Leicester City'i, Monaco ise Borussia Dortmund'u eleyerek yarÄ± finale kaldÄ±lar.

Åžampiyonlar Ligi yarÄ± final maçlarÄ± ne zaman oynanacak?

Åžampiyonlar Ligi'nde yarÄ± final ilk maçlarÄ± 2-3 MayÄ±s'ta, rövanÅŸ maçlarÄ± ise 9-10 MayÄ±s'ta oynanacak. Åžampiyonlar Ligi finali ise 3 Haziran günü Galler'in Cardiff ÅŸehrinde oynanacak.