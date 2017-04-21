BeÅŸiktaÅŸ Galatasaray'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±na sessiz kalmadÄ±

UEFA Avrupa ligine veda eden BeÅŸiktaÅŸ'a gÃ¶ndermede bulunan Galatasaray'a siyah beyazlÄ± ekipten yanÄ±t gecikmedi

Galatasaray, bu sabah resmi twitter adresinden kupa görselini paylaÅŸarak ezeli rakibine göndermede bulundu. PaylaÅŸÄ±m sonrasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlardan Galatasaray'a ciddi bir tepki gösterildi. Öte yandan BeÅŸiktaÅŸ'tan da Galatasaray'a yanÄ±t gecikmedi.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n resmi twitter hesabÄ±ndan ise Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 takÄ±mÄ±n bulunduÄŸu görsel paylaÅŸÄ±ldÄ± ve sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n dördüncülüÄŸüne imada bulunuldu. Siyah-beyazlÄ±lar sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± puan durumu görsellerinde daima ilk 5 takÄ±mÄ± listeliyordu!

Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±m