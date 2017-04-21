Ana Sayfa | SPOR 21/04/2017 17:13

BeÅŸiktaÅŸlÄ± Beck'ten Lyon yenilgisinden sonra moral mesajÄ±

BeÅŸiktaÅŸlÄ± Beck

BeÅŸiktaÅŸ'ta top koÅŸturan Beck, dÃ¼n akÅŸam oynanan ve kupaya veda etmelerinin ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu

BeÅŸiktaÅŸ dün akÅŸam Olimpik Lyon'a penaltÄ±lar sonucu maÄŸlup olmuÅŸ ve Avrupa ligine çeyrek finalde veda etmiÅŸti. Alman oyuncu Beck Instagram hesabÄ±ndan hala maçÄ±n etkisinden kurtulamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ''Hala elendiÄŸimize inanamÄ±yoruz'' dedi. BeÅŸiktaÅŸlÄ± oyuncu Andreas Beck, Instagram hesabÄ±nda ÅŸöyle yazdÄ±: ''Hala elendiÄŸimize inanamÄ±yoruz. Ama önümüze bakmalÄ±yÄ±z, önemli hedeflerimiz var. Ve Pazartesi'nden itibaren yola devam''

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BeÅŸiktaÅŸ'ta oynayan Tosic, dÃ¼n akÅŸam Lyon ile oynanan Ã§eyrek final maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±yÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in siyah-beyazlÄ± ekip kupaya veda etmesi Ã¼zerine futbolcunun eÅŸi istanbul'a moral vermeye geldi

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