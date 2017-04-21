BeÅŸiktaÅŸlÄ± Beck'ten Lyon yenilgisinden sonra moral mesajÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'ta top koÅŸturan Beck, dÃ¼n akÅŸam oynanan ve kupaya veda etmelerinin ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu

BeÅŸiktaÅŸ dün akÅŸam Olimpik Lyon'a penaltÄ±lar sonucu maÄŸlup olmuÅŸ ve Avrupa ligine çeyrek finalde veda etmiÅŸti. Alman oyuncu Beck Instagram hesabÄ±ndan hala maçÄ±n etkisinden kurtulamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ''Hala elendiÄŸimize inanamÄ±yoruz'' dedi. BeÅŸiktaÅŸlÄ± oyuncu Andreas Beck, Instagram hesabÄ±nda ÅŸöyle yazdÄ±: ''Hala elendiÄŸimize inanamÄ±yoruz. Ama önümüze bakmalÄ±yÄ±z, önemli hedeflerimiz var. Ve Pazartesi'nden itibaren yola devam''