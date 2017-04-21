Lyon karÅŸÄ±sÄ±nda penaltÄ±yÄ± kaÃ§Ä±ran Tosic'e eÅŸi sahip Ã§Ä±ktÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'ta oynayan Tosic, dÃ¼n akÅŸam Lyon ile oynanan Ã§eyrek final maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±yÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in siyah-beyazlÄ± ekip kupaya veda etmesi Ã¼zerine futbolcunun eÅŸi istanbul'a moral vermeye geldi

Dün akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ evinde Olimpik Lyon'la karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Normal süresi ve uzatmalarÄ± 2-1 biten karÅŸÄ±laÅŸma penaltÄ±lara gitti. PenaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda iki ekip de uzun süre hata yapmadÄ±. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 7. penaltÄ±sÄ±nda topun baÅŸÄ±na geçen Dusko Tosic, penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± gole çeviremedi. Siyah-beyazlÄ±lar UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Bugün hesabÄ±ndan eÅŸi Tosic'le el ele bir fotoÄŸraf yayÄ±nlayan Karleusa, ''YanÄ±nda olacaÄŸÄ±m, sana yardÄ±m edeceÄŸim. Kavganda seninle olacaÄŸÄ±m, seni sÄ±kÄ± tutup bÄ±rakmayacaÄŸÄ±m.'' dedi. Karleusa'nÄ±n bu paylaÅŸÄ±mÄ± 21 bin beÄŸeni aldÄ±.