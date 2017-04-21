Ana Sayfa | SPOR 21/04/2017 19:53

Elenmenize sevinenler var sÃ¶ylemine GÃ¼neÅŸ'ten sert cevap

BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ

BeÅŸiktaÅŸ teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, Galatasaray ve FenerbahÃ§eli taraftarlarÄ±n Lyon maÃ§Ä±ndaki yenilgilerine sevinmesi Ã¼zerine aÃ§Ä±klamada bulundu

BeÅŸiktaÅŸ Teknik Direktörü Åženol GüneÅŸ, Olympique Lyon'a maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarÄ±nÄ±n sosyal medyada BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n elenmesi nedeniyle mutlu olduÄŸu yönünde mesajlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi bir soruya cevap veren GüneÅŸ, "Kaos, kavga, gereksiz spekülasyonun içinde olmadÄ±k. Biz kendimizi ve ülkemizi temsil ediyoruz. Hem davranÄ±ÅŸ olarak hem oyun olarak yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Büyük iÅŸler yapmak istiyoruz. Büyük kalmak istiyoruz. Küçük insanlar küçük iÅŸlerle uÄŸraÅŸÄ±r. Fenerbahçe, Galatasaray büyük camia. Küçük insan her camiada vardÄ±r. Bu büyük camialarÄ± küçük insanlarla aynÄ± yere koymak istemiyorum" dedi.

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