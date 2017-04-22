FenerbahÃ§e'nin Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±ndaki muhtemel 11'i belli oldu

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de yarÄ±n akÅŸam Galatasaray'a konuk olacak olan FenerbahÃ§e'de muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda oynayacaÄŸÄ± Galatasaray derbisini kazanarak, galibiyet serisini 3 maça çÄ±karmak istiyor.Lig lideri BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 11 puan gerisinde son 7 haftaya giren sarÄ±-lacivertliler, ikincilik iddiasÄ±nÄ± devam ettirmek için Türk Telekom Arena'dan galibiyetle ayrÄ±lmanÄ±n planlarÄ±nÄ± yapÄ±yor.
Süper Lig'de son iki maçÄ±nÄ± kazanarak puanÄ±nÄ± 50'ye yükselten sarÄ±-lacivertliler, ikinci Medipol BaÅŸakÅŸehir'in 6 puan gerisinde, dördüncü Galatasaray'Ä±n ise 1 puan önünde üçüncü sÄ±rada haftaya baÅŸladÄ±.
Son 4 deplasman maçÄ±nda ikiÅŸer galibiyet ve beraberlik alan sarÄ±-lacivertliler, Galatasaray'Ä± da dÄ±ÅŸ sahada yenerek ilk 3 sÄ±radaki yerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmayÄ± hedefliyor.
Türk Telekom Arena'da oynanacak derbi saat 19.00'da baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±lamayÄ± tecrübeli hakem FÄ±rat AydÄ±nus yönetecek.
Van der Wiel'in forma giymesi zor
Fenerbahçe'nin HollandalÄ± futbolcusu Gregory van der Wiel'in derbide forma giymesi zor gözüküyor.
Son haftalarda ilk 11'de ÅŸans bulan HollandalÄ± saÄŸ bek, derbi öncesi yapÄ±lan antrenmanlarda adalesindeki sÄ±kÄ±ntÄ± nedeniyle takÄ±mdan ayrÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±. Van der Wiel'in derbiye yetiÅŸmemesi durumunda yerine Åžener ÖzbayraklÄ± forma giyecek.
Kolundaki kÄ±rÄ±k nedeniyle sezonu kapatan BrezilyalÄ± forvet Jose Fernandao da derbide yer alamayacak.
8 oyuncu ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda
SarÄ±-lacivertli takÄ±mda Galatasaray derbisi öncesi 8 oyuncu sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.Volkan Demirel, Robin van Persie, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Åžen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, yarÄ±nki maçta sarÄ± kart görmeleri durumunda ligin 29. haftasÄ±ndaki Çaykur Rizespor maçÄ±nda forma giyemeyecek.
Muhtemel 11
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'Ä±n ligdeki son maçÄ±n kadrosunda saÄŸ bek pozisyonu dÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapmasÄ± beklenmiyor.
Fenerbahçe'nin derbideki muhtemel 11'i ÅŸöyle:
Volkan Demirel, Åžener ÖzbayraklÄ±, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens, Aatif Chahechouhe, Robin van Persie.