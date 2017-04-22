Ana Sayfa | SPOR 22/04/2017 13:32

FenerbahÃ§eli taraftar yÄ±llar sonra TT Arena'ya gidiyor

FenerbahÃ§e taraftarÄ±

YarÄ±n akÅŸam Galatasaray ve FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak dev derbide sarÄ± lacivertli kulÃ¼bÃ¼n taraftarÄ± takÄ±mlarÄ±na TT Arena'da 6 yÄ±l sonra destek verebilecek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasÄ±nda oynanacak derbi maçta, Fenerbahçe taraftarÄ± 6 yÄ±l sonra TT Arena'da takÄ±mlarÄ±na destek verebilecek.

Galatasaray deplasmanÄ±nda 6 yÄ±l aradan sonra boy gösterecek olan Fenerbahçe taraftarÄ±, toplu olarak stada hareket edecek. YarÄ±n saat 13.00'te Recep Peker Caddesi, KÄ±zÄ±ltoprak Ä±ÅŸÄ±klar mevkiinden YoÄŸurtçu ParkÄ±'na kadar araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak ve güvenlik noktalarÄ± kurulacak. Kurulacak olan güvenlik noktalarÄ±ndan, TT Arena'ya gidecek olan Fenerbahçe taraftarlarÄ± geçerek Ülker Stadyumu Protokol Tribünü önünde hazÄ±r bulunacak. Bu noktada yapÄ±lacak olan bilet kontrolleri ve üst aramalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, kulüp tarafÄ±ndan organize edilen otobüslerle saat 15.00 itibariyle toplu olarak TT Arena'ya gidilecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
fenerbahÃ§e

FenerbahÃ§e'nin Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±ndaki muhtemel 11'i belli oldu

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de yarÄ±n akÅŸam Galatasaray'a konuk olacak olan FenerbahÃ§e'de muhtemel 11'ler belli oldu

BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ

Elenmenize sevinenler var sÃ¶ylemine GÃ¼neÅŸ'ten sert cevap

BeÅŸiktaÅŸ teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, Galatasaray ve FenerbahÃ§eli taraftarlarÄ±n Lyon maÃ§Ä±ndaki yenilgilerine sevinmesi Ã¼zerine aÃ§Ä±klamada bulundu

galatasaray

Galatasaray'Ä±n eski futbolcusu Melo Lyon'a destek verdi

GalatasaraylÄ± eski futbolcu Melo, dÃ¼n akÅŸam oynanan BeÅŸiktaÅŸ-Lyon karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda FransÄ±z takÄ±ma destek verdi