FenerbahÃ§eli taraftar yÄ±llar sonra TT Arena'ya gidiyor

YarÄ±n akÅŸam Galatasaray ve FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak dev derbide sarÄ± lacivertli kulÃ¼bÃ¼n taraftarÄ± takÄ±mlarÄ±na TT Arena'da 6 yÄ±l sonra destek verebilecek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasÄ±nda oynanacak derbi maçta, Fenerbahçe taraftarÄ± 6 yÄ±l sonra TT Arena'da takÄ±mlarÄ±na destek verebilecek.

Galatasaray deplasmanÄ±nda 6 yÄ±l aradan sonra boy gösterecek olan Fenerbahçe taraftarÄ±, toplu olarak stada hareket edecek. YarÄ±n saat 13.00'te Recep Peker Caddesi, KÄ±zÄ±ltoprak Ä±ÅŸÄ±klar mevkiinden YoÄŸurtçu ParkÄ±'na kadar araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak ve güvenlik noktalarÄ± kurulacak. Kurulacak olan güvenlik noktalarÄ±ndan, TT Arena'ya gidecek olan Fenerbahçe taraftarlarÄ± geçerek Ülker Stadyumu Protokol Tribünü önünde hazÄ±r bulunacak. Bu noktada yapÄ±lacak olan bilet kontrolleri ve üst aramalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, kulüp tarafÄ±ndan organize edilen otobüslerle saat 15.00 itibariyle toplu olarak TT Arena'ya gidilecek.