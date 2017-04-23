Ana Sayfa | SPOR 23/04/2017 09:33

Gaziantep Basket BeÅŸiktaÅŸ JK maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Gaziantep Basket ile BeÅŸiktaÅŸ JK

Gaziantep Basket ile BeÅŸiktaÅŸ JK Basketbol bugÃ¼n karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Gaziantep Basket, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ JK Basketbol'u konuk edecek. Maç saat 16.00'da Åžahinbey Spor Salonu'nda oynanacak. Bilet fiyatlarÄ± ise ÅŸöyle: Tribün 20, Gold Tribün 50 TL.

Gaziantep’te pazar günü bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak

Gaziantep Basketbol-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan maçÄ±nÄ±n oynanacaÄŸÄ± Gaziantep'te pazar günü bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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emre belÃ¶zoÄŸlu

BelÃ¶zoÄŸlu sinirine yenik dÃ¼ÅŸtÃ¼ o sÃ¶zleri sÃ¶yleyen taraftara saldÄ±rmak istedi

Taraftarlarla fotoÄŸraf Ã§ektirirken 'sen ne biÃ§im adamsÄ±n' denilince sinirlenen Emre BelÃ¶zoÄŸlu, tel Ã¶rgÃ¼lere tÄ±rmanmaya kalktÄ±

Real Madrid Barcelona maÃ§Ä±

Real Madrid Barcelona maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Åžampiyonlar Ligi heyecanÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Real Madrid, yarÄ± finalde Barcelona'yÄ± bugÃ¼n sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Galatasaray FenerbahÃ§e derbisi

Galatasaray FenerbahÃ§e derbisi ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda Galatasaray, ezeli rakibi FenerbahÃ§e'yi evinde konuk edecek. Peki maÃ§, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar