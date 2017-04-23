Gaziantep Basket BeÅŸiktaÅŸ JK maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Gaziantep Basket ile BeÅŸiktaÅŸ JK Basketbol bugÃ¼n karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar
Gaziantep Basket, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ JK Basketbol'u konuk edecek. Maç saat 16.00'da Åžahinbey Spor Salonu'nda oynanacak. Bilet fiyatlarÄ± ise ÅŸöyle: Tribün 20, Gold Tribün 50 TL.
Gaziantep’te pazar günü bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak
Gaziantep Basketbol-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan maçÄ±nÄ±n oynanacaÄŸÄ± Gaziantep'te pazar günü bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.