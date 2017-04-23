Galatasaray FenerbahÃ§e derbisi muhtemel 11'leri

Galatasaray FenerbahÃ§e derbisi bugÃ¼n TT Arena'da oynanacak. Peki maÃ§ta kimler oynayacak
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi TT Arena'da aÄŸÄ±rlayacak. Bugün oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat 19.00'da baÅŸlayacak. Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports ekranlarÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Galatasaray Fenerbahçe derbisini hakem FÄ±rat AydÄ±nus yönetecek.
Galatasaray Muhtemel 11
Fernando Muslera, Sabri SarÄ±oÄŸlu, Semih Kaya (Aurelien Chedjou), Ahmet ÇalÄ±k, Lionel Carole, Selçuk Ä°nan, Nigel de Jong, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Armindo Bruma, Lukas Podolski.
Fenerbahçe Muhtemel 11
Volkan Demirel, Åžener ÖzbayraklÄ±, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens, Aatif Chahechouhe, Robin van Persie.