Ana Sayfa | SPOR 23/04/2017 09:52

Galatasaray FenerbahÃ§e derbisi muhtemel 11'leri

Galatasaray FenerbahÃ§e derbisi

Galatasaray FenerbahÃ§e derbisi bugÃ¼n TT Arena'da oynanacak. Peki maÃ§ta kimler oynayacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi TT Arena'da aÄŸÄ±rlayacak. Bugün oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat 19.00'da baÅŸlayacak. Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports ekranlarÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Galatasaray Fenerbahçe derbisini hakem FÄ±rat AydÄ±nus yönetecek.

Galatasaray Muhtemel 11 

Fernando Muslera, Sabri SarÄ±oÄŸlu, Semih Kaya (Aurelien Chedjou), Ahmet ÇalÄ±k, Lionel Carole, Selçuk Ä°nan, Nigel de Jong, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Armindo Bruma, Lukas Podolski.

Fenerbahçe Muhtemel 11 

Volkan Demirel, Åžener ÖzbayraklÄ±, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens, Aatif Chahechouhe, Robin van Persie.

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Galatasaray FenerbahÃ§e derbisi

Galatasaray FenerbahÃ§e derbisi ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda Galatasaray, ezeli rakibi FenerbahÃ§e'yi evinde konuk edecek. Peki maÃ§, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar