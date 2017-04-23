Galatasaray FenerbahÃ§e derbisi muhtemel 11'leri

Åžampiyonlar Ligi heyecanÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Real Madrid, yarÄ± finalde Barcelona'yÄ± bugÃ¼n sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar