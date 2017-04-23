Real Madrid Barcelona maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Åžampiyonlar Ligi heyecanÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Real Madrid, yarÄ± finalde Barcelona'yÄ± bugÃ¼n sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

La Liga'da 33'üncü hafta mücadelesinde Real Madrid - Barcelona'yÄ± konuk edecek. Åžampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Bayern Münih'i eleyerek yarÄ± finale yükselen Madrid, ligde de en yakÄ±n takipçisi Barcelona'nÄ±n bir maç eksiÄŸine raÄŸmen 3 puan önünde yer alÄ±yor. El Clasico'yu kazanmasÄ± halinde maç eksiÄŸiyle 6 puanlÄ±k bir avantaj yakalayacak olan Real Madrid, ikili averajda da rakibine üstünlük saÄŸlamÄ±ÅŸ olacak. Ligin ilk yarÄ±sÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸmada Camp Nou'dan 1-1'lik beraberlikle ayrÄ±lan Real Madrid evindeki maçÄ± kazanarak ÅŸampiyonluk yolunda dev bir adÄ±m atarak Barcelona'yÄ± demoralize etmenin planÄ±nÄ± kuruyor. TSÄ° 23.45'te oynanacak olan karÅŸÄ±laÅŸma, BeIN Sports 3'ten canlÄ± izlenecek