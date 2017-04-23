BelÃ¶zoÄŸlu sinirine yenik dÃ¼ÅŸtÃ¼ o sÃ¶zleri sÃ¶yleyen taraftara saldÄ±rmak istedi

Taraftarlarla fotoÄŸraf Ã§ektirirken 'sen ne biÃ§im adamsÄ±n' denilince sinirlenen Emre BelÃ¶zoÄŸlu, tel Ã¶rgÃ¼lere tÄ±rmanmaya kalktÄ±

Çaykur Didi Stadyumunda dün oynanan ve 3-3 berabere biten Çaykur Rizespor-Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± sonrasÄ± yaÅŸananlarÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Otobüse yönelen Medipol BaÅŸakÅŸehir kafilesindeki Emre BelözoÄŸlu, tel örgüler arkasÄ±ndaki bir grup taraftarÄ±n sevgi gösterileri ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

"SEN NE BÄ°ÇÄ°M ADAMSIN?" SÖZÜ KIZDIRDI

Önce bir kÄ±z çocukla fotoÄŸraf çektiren BelözoÄŸlu, yaÅŸlarÄ± 17-18 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 3 taraftarla sohbet etmeye baÅŸladÄ±. Sohbette sÄ±rasÄ±nda genç taraftarlardan biri Emre'yi, maçtaki bir pozisyondan hakemi aldattÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle eleÅŸtirdi, "Sen ne biçim adamsÄ±n?' dedi. Bunun üzerine çÄ±lgÄ±na dönen Emre tel örgülere tÄ±rmanmaya çalÄ±ÅŸarak taraftara ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.Otobüsten inen takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± da Emre'yi sakinleÅŸtirmek için çaba haracadÄ±. Bu sÄ±rada Emre'yi görüntülemeye çalÄ±ÅŸan A Spor ekibi de, kafiledeki futbolcu ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Gazetecilere saldÄ±rÄ±yÄ±, Medipol BaÅŸakÅŸehir 'in tercümanÄ± olan ve daha önce Çaykur Rizespor'da da görev yapan Barbaros Gözmeli'nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.