Yenilgiden sonra konuÅŸtu TopÃ§u baÅŸkan git derse giderim dedi

Bursaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mutlu TopÃ§u, Akhisar Belediyespor'a yenildikten sonra atÄ±lan 'istifa' sloganlarÄ±na karÅŸÄ± konuÅŸtu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasÄ±nda Bursaspor deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 5-1 maÄŸlup oldu. MaçÄ±n baÅŸÄ±nda tribünleri dolduran Bursasporlu taraftarlar, yeÅŸil-siyahlÄ± ekibin ilk yarÄ±yÄ± 4-1 geride kapatmasÄ± sonrasÄ± istifa sloganlarÄ± atarak, tribünleri terk etti.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DÄ°LÄ°YORUM"

MaçÄ±n ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, "Buraya gelirken beklentimiz farklÄ±ydÄ±. Bir önceki maçÄ±n üzerine koyup mücadele ve futbol anlamÄ±nda uzun zamandÄ±r galip gelemediÄŸimiz deplasmandan puanlarla dönmek istiyorduk. Ä°yi de baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir mücadelenin devamÄ±nda çok hüsranlÄ± bir sonuç elde ettik. Bu sonucun arkasÄ±ndan ne söylemek gerekiyor çok da bilmiyorum. Kabul edilebilir bir sonuç deÄŸil. Böyle bir futbol, böyle bir mücadele seyrettirdiÄŸimiz için tüm camiadan, taraftarlarÄ±mÄ±zdan özür diliyorum, üzgünüm" dedi. Topçu, "TaraftarlarÄ±mÄ±z haklÄ±lar. Ben de olsam ben de giderdim" dedi. Görevi bÄ±rakÄ±p bÄ±rakmama yönündeki soruya da yanÄ±t veren Topçu, "Ben her ÅŸeyi açÄ±k konuÅŸabilirim. Buraya bir telefonla geldim, dolayÄ±sÄ±yla bana derlerse ki 'git' ben giderim. Ben sonuçta Bursasporluyum. Bursa ÅŸehrinde yaÅŸadÄ±m ve büyüdüm. Bu takÄ±mÄ±n ilerisi için hangi karar doÄŸru olacaksa ben ona razÄ±yÄ±m. Buraya geldiÄŸimden beri iyi futbol oynatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. AçÄ±k futbol demeyeyim ama iyi futbol oynatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Ama sonuçta git-gelleri çok yaÅŸadÄ±k. Hedefleri kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda belki mental anlamda futbolcular üzerinde sÄ±kÄ±ntÄ± olabiliyor. Biz Alanya maçÄ±nÄ± içeride kazanabilseydik, belki burada farklÄ± bir ÅŸeyler konuÅŸuyor olabilirdik. Bugün Akhisar'Ä±n hedefi bizim hedeflerimizin üzerindeydi. Onlar da bu hedefler doÄŸrultusunda daha iyiydi" ifadelerini kullandÄ±.