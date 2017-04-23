Galatasaray FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± radyo bilgileri

Galatasaray, FenerbahÃ§e'ye bu akÅŸam konuk oluyor. MaÃ§Ä± radyodan da dinleyebilirsiniz. Ä°ÅŸte frekanslar

Süper Lig'de 28. haftanÄ±n en önemli maçÄ±nda Galatasaray ile Fenerbahçe derbi maçta karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. BaÅŸakÅŸehir'in puan kaybetmesinin ardÄ±ndan ikincilik ÅŸanslarÄ± artan iki ezeli rakip derbi maçÄ± kazanmak için mücadele edecek. TT Arena'da derbi maçta tüm tribünlerin dolmasÄ± bekleniyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçÄ±nÄ±n yayÄ±n bilgileri radyo frekans bilgileri haberimizde...

Galatasaray-Fenerbahçe radyo yayÄ±nÄ± bilgileri

TT Arena'da oynanacak derbi maçÄ± bu akÅŸam saat 19:00'da. beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± ayrÄ±ca TRT Radyo'dan canlÄ± dinliyebilirsiniz.

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