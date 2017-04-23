BaÅŸakÅŸehirli futbolcularÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan gazeteciden ilk tepki

BaÅŸakÅŸehir Rizespor maÃ§Ä±nda gazeteci Selman Kutlu, turuncu lacivertli futbolcularÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

BaÅŸakÅŸehirli futbolcularÄ±n Rizespor maçÄ± sonrasÄ±nda saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± A Spor muhabiri Selman Kutlu, canlÄ± yayÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu. Olaylarla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunan Kutlu, kendisinin de eski bir sporcu olduÄŸunu ve BaÅŸakÅŸehir'in PAF takÄ±mÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Selman Kutlu'nun açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle; "LisansÄ±m BaÅŸakÅŸehir'de. 2004 yÄ±lÄ±nda BaÅŸakÅŸehir'de oynadÄ±m. PAF takÄ±mda oynadÄ±m. Sonra sakatlÄ±k yaÅŸadÄ±m ve bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±m. Bu da beni çok üzüyor"Selman Kutlu maçtan sonra eÅŸi, annesi ve iki çocuÄŸunu aracÄ±na gönderdiÄŸini söylerken "Ä°yi ki beni o halde görmediler" diye konuÅŸtu. Kutlu ayrÄ±ca yere düÅŸtüÄŸü sÄ±rada YalçÄ±n Ayhan'Ä±n kendisini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve o sÄ±rada bir emniyet görevlisinin üzerine kapaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve darbeyi onun aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.