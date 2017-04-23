Galatasaray uzatmalarda FenerbahÃ§e'ye yenildi

TT Arena'da bu akÅŸam oynanan Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisinde tek gol 90+1'de geldi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasÄ±nda Galatasaray, Fenerbahçe karÅŸÄ±sÄ±nda 90+1'nci dakikasÄ±nda yediÄŸi golle kendi sahasÄ±nda maÄŸlup oldu. Maç, Josef de Souza'nÄ±n golüyle sona erdi

MAÇTAN DAKÄ°KALAR

96

KarÅŸÄ±laÅŸma sona erdi. Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

95

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sarÄ± kart gördü.

94

Galatasaray beraberlik golüne çok yaklaÅŸtÄ±. Ceza sahasÄ±Ä± içinde Semih'in aÅŸÄ±rtma ÅŸutunda top üst direkten döndü.

92

Fenerbahçe'de Alper'in yerine Ozan oyunda...

91

Fenerbahçe, Josef ile golü buldu. Åžener'in saÄŸ kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± ortada Josef, kale sahasÄ± önünden yaptÄ±ÄŸÄ± kafa vuruÅŸuyla topu aÄŸlara gönderdi.

90

Galatasaray'da Tolga CiÄŸerci çÄ±ktÄ±. Josue oyunda...

89

Tolga CiÄŸerci ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sert vurdu. Top auta gitti.

87

Skrtel, Eren Derdiyok'a yaptÄ±ÄŸÄ± faulün ardÄ±ndan sarÄ± kartla cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.

86

Lens'in ortasÄ±nda Alper'in ceza sahasÄ± içinden ÅŸutunu Muslera kurtardÄ±.

86

Galatasaray'Ä±n sol kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Sneijder ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Skrtel uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

85

Josef, Selçuk Ä°nan'a yaptÄ±ÄŸÄ± faulün ardÄ±ndan sarÄ± kart gördü.

83

Lens, sol kanattan Galatasaray ceza sahasÄ±na girmek istedi. Kademede Sabri baÅŸarÄ±lÄ±...

82

Sneijder'in pasÄ±yla Fenerbahçe ceza sahasÄ±na hareketlenen Podolski, Kjaer'e faul yaptÄ±.

80

Fenerbahçe'de Van Persie'nin yerine Moussa Sow oyuna dahil oldu.

80

Galatasaray'da Yasin Öztekin'in yerine Eren Derdiyok oyunda...

79

Sabri saÄŸ kanattan ortaladÄ±. Skrtel, topu ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±na gönderdi.

78

Galatasaray'da Eren Derdiyok oyuna girecek.

77

Carole'nin sol kanattan ortasÄ±nÄ± Skrtel uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

75

Topla oynama oranlarÄ±: Galatasaray %70-%30 Fenerbahçe

74

Sabri'nin saÄŸ çaprazdan ÅŸutunu Volkan Demirel kurtardÄ±.

73

Van Persie, Fenerbahçe ceza sahasÄ± içinde sakatlÄ±k geçirdi. HollandalÄ± futbolcunun tedavisi saha içinde yapÄ±lÄ±yor.

72

Sneijder'in sol kanattan ortasÄ±nÄ± Kjaer karÅŸÄ±ladÄ±.

71

Sneijder'in ara pasÄ±nda Rodrigues, saÄŸ çaprazdan ÅŸutunu çekti. Volkan'a çarpan top kornere gitti.

71

Selçuk Ä°nan'Ä±n sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda arkda direkte Kjaer, topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

70

Fenerbahçe'nin Galatasaray ceza yayÄ± önünden kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Kjaer'in ÅŸutu barajdan döndü.

68

Galatasaray'da Bruma çÄ±ktÄ±. Rodrigues oyunda...

67

Podolski'nin ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunda Hasan Ali'ye çarpan top kornere gitti.

66

Galatasaray'da Rodrigues oyuna girmek için hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor.

65

Galatasaray ataÄŸÄ±nda Carole ceza sahasÄ± ön çizgisi üzerinden ÅŸutunu çekti. Top yandan dÄ±ÅŸarÄ± gitti.

64

Fenerbahçeli futbolcular bu dakikaya kadar Galatasaray kalesine isabetli ÅŸut atamadÄ±.

63

Volkan Åžen ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan vurdu. Top auta çÄ±ktÄ±.

63

Sneijder'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutu Volkan Demirel'de kaldÄ±.

62

Fenerbahçe'de Aatif'Ä±n yerine Volkan Åžen dahil oldu.

61

Fenerbahçe'de Van Persie sarÄ± kart gördü.

60

Maçta son yarÄ±m saatlik bölüme girildi. TT Arena'da golsüz eÅŸitlik sürüyor.

59

Galatasaray'Ä±n sol kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda Sneijder ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Kale sahasÄ± önünde Semih Kaya ile Mehmet Topal çarpÄ±ÅŸtÄ±. Pozisyonun ardÄ±ndan Mehmet Topal, sakatlÄ±k geçirdi.

58

GalatasaraylÄ± futbolcular kendi yarÄ± alanÄ±nda hazÄ±rlÄ±k paslarÄ± yapÄ±yor.

57

Bruma'nÄ±n sol çaprazdan sert ÅŸutunda top az farkla dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.

56

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 37 bin 639 biletli taraftar izliyor.

55

Lens'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nÄ± Semih Kaya karÅŸÄ±ladÄ±.

53

Bruma'nÄ±n ceza sahasÄ± içi sol çaprazÄ±ndan ÅŸutunda top yandan auta çÄ±ktÄ±.

52

YaklaÅŸÄ±k iki dakikalÄ±k duraklamanÄ±n ardÄ±ndan mücadele tekrar baÅŸladÄ±.

51

Sahaya atÄ±lan yabancÄ± maddelerden biri Volkan Demirel'e isabet etti. GalatasaraylÄ± futbolcular, taraftara sahaya yabancÄ± madde atÄ±lmamasÄ± yönünde uyarÄ±larda bulunuyor.

50

Galatasaray tribünlerinden sahaya yabancÄ± madde atÄ±lmasÄ± nedenilye FÄ±rat AydÄ±nus, Galatasaray kaptanÄ± Selçuk Ä°nan'Ä± yardÄ±mcÄ± olmasÄ± konusunda uyardÄ±.

49

Serbest vuruÅŸta topun baÅŸÄ±na Sneijder, Selçuk ve Podolski geçti. Selçuk Ä°nan'Ä±n ÅŸutunda top yan aÄŸlarda kaldÄ±.

48

Josef, Fenerbahçe ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±nda Podolski'ye faul yaptÄ±. Galatasaray, tehlikeli bir noktadan serbest vuruÅŸ kullanacak.

47

TakÄ±mlar ikinci yarÄ±ya ilk devredeki kadrolarÄ±yla çÄ±ktÄ±.

46

Ä°kinci yarÄ± baÅŸladÄ±.

45

Ä°lk devre 0-0'lÄ±k eÅŸitlikle tamamlandÄ±.

45

Fenerbahçe'de Mehmet Topal'Ä±n sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyun durdu.

43

Sneijder'in ara pasÄ±nda ceza sahasÄ± içinde Bruma'dan önce araya giren Åžener tehlikeyi uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

42

Podolski'nin ceza yayÄ± önünden ÅŸutu Kjaer'den döndü.

41

Lens'in müdahalesiyle yerde kalan Semih Kaya, sakatlÄ±k geçirdi.

40

Sabri'nin saÄŸ kanattan ortasÄ± Volkan Demirel'de kaldÄ±.

39

Carole'nin pasÄ±yla Senijder, Fenerbahçe ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸtu. Kademede Åžener, topu rakibine çarptÄ±rdÄ±. Fenerbahçe, kale atÄ±ÅŸÄ±yla oyunu baÅŸlatacak.

37

Van Persie'nin pasÄ±nda Hasan Ali'nin sol çaprazdan ÅŸutu Ahmet ÇalÄ±k'tan döndü.

36

Sneijder'in uzun pasÄ±nÄ± saÄŸ kanatta Yasin Öztekin'in kontrol edemedi. Top, taca çÄ±ktÄ±.

35

GalatasaraylÄ± futbolcular orta sahada hazÄ±rlÄ±k paslarÄ± yapÄ±yor.

34

Fenerbahçe'nin sol kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Lens, ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Muslera, kale sahasÄ± içinde topu kontrol etti.

32

Sabri'nin saÄŸ kanattan ortasÄ± Volkan Demirel'de kaldÄ±.

31

Volkan Demirel, Tolga'nÄ±n müdahalesiyle sakatlÄ±k geçirdi. Volkan'Ä±n tedavisi saha içinde yapÄ±lÄ±yor.

30

Maçta ilk yarÄ±m saatlik bölüm golsüz eÅŸitlikle geçildi.

29

Galatasaray'Ä±n saÄŸ kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda Sneijder ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Van Persie uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

28

Van Persie'nin ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan ÅŸutunda top yandan dÄ±ÅŸarÄ± gitti.

28

Galatasaray bir kez daha gole çok yaklaÅŸtÄ±. Selçuk'un penaltÄ± noktasÄ± üzerinden ÅŸutunda top direÄŸin dibinden auta çÄ±ktÄ±.

27

Aatif'Ä±n sakatlÄ±ÄŸÄ± nedneiyle oyun durdu.

26

Galatasaray'Ä±n saÄŸ kanattan geliÅŸtirdiÄŸi atakta Tolga'nÄ±n ortasÄ±nÄ± Skrtel karÅŸÄ±ladÄ±.

25

Sneijder'in ara pasÄ±nda Podolski ofsayta yakalandÄ±.

24

Galatasaray gole çok yaklaÅŸtÄ±. Yasin'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan ÅŸutu Volkan'dan döndü. Dönen topa Sneijder ceza sahasÄ± ön çizgisi üzerinden sert vurdu. Volkan tekrar kurtardÄ±.

23

Skrtel, orta sahada Yasin'e faul yaptÄ±. FÄ±rat AydÄ±nus, Slovak futbolcuyu sakin olmasÄ± yönünde uyardÄ±.

22

Sneijder'in saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe atÄ±ÅŸÄ±nÄ± Van Persie karÅŸÄ±ladÄ±. Dönen topta Selçuk, ceza yayÄ± önünden sert vurdu. Kjaer uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

22

Podolski'nin ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunda Fenerbahçe defansÄ±na çarpan top kornere çÄ±ktÄ±.

21

Mehmet Topal'Ä±n ara pasÄ±na Alper hareketlenmedi. Muslera, ceza sahasÄ± içinde topun sahibi oldu.

20

Sneijder'in müdahalesiyle yerde kalan Alper Potuk, kÄ±sa süreli bir sakatlÄ±k geçirdi.

19

Sneijder'in ara pasÄ±nda Bruma için ofsayt bayraÄŸÄ± kalktÄ±.

18

Bruma'nÄ±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± sol çaprazÄ±ndan ÅŸutu Mehmet Topal'dan döndü.

16

Sabri'nin pasÄ±na saÄŸ kanatta hareketlenen Bruma yetiÅŸemedi. Top auta çÄ±ktÄ±.

15

Topla oynama oranlarÄ±: Galatasaray %55-%45 Fenerbahçe

14

Galatasaray ceza sahasÄ± önünde Semih Kaya'nÄ±n hatasÄ±nda Lens, topu kapmak istedi. HollandalÄ± futbolcu açÄ±lan topa yetiÅŸemedi. Galatasaray, aut atÄ±ÅŸÄ± kullanacak.

13

GalatasaraylÄ± futbolcular Fenerbahçe yarÄ± alanÄ±nda hazÄ±rlÄ±k paslarÄ± yapÄ±yor.

12

Orta sahada Podolski ile Mehmet Topal arasÄ±nda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan saha bir anda karÄ±ÅŸtÄ±. Sneijder ile Van Persie de birbirlerine sert tepki gösterdi. FÄ±rat AydÄ±nus, iki takÄ±m oyuncularÄ±nÄ± da uyardÄ±.

11

Alper, sol kanattan Galatasaray ceza sahasÄ±na girmek istedi. Galatasaray savunmasÄ±nda Tolga baÅŸarÄ±lÄ±...

10

Sabri'nin Fenerbahçe yarÄ± alanÄ±na gönderdiÄŸi uzun pasta, Yasin'den önce araya giren Skrtel topu takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na kazandÄ±rdÄ±.

9

Kjaer'in uzun pasÄ±na Lens yetiÅŸemedi. Galatasaray, taç atÄ±ÅŸÄ±yla oyunu baÅŸlatacak.

8

Galatasaray'Ä±n sol kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda Sneijder ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Volkan Demirel, kale sahasÄ± içinde topun sahibi oldu.

7

Aatif'Ä±n ceza yayÄ± içinden sert ÅŸutu Semih Kaya'dan döndü.

6

Fenerbahçe kontra ataÄŸÄ±nda Semih Kaya, orta sahada Van Persie'ye faul yaptÄ±. Fenerbahçe, faul atÄ±ÅŸÄ±yla oyunu baÅŸlatacak.

5

Lens'in saÄŸ kanattan ortasÄ± Muslera'da kaldÄ±.

4

Sneijder'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan ÅŸutu Skrtel'den döndü.

3

Galatasaray tribünlerinin bu dakikalarda takÄ±mlarÄ±na büyük desteÄŸi var.

2

Hasan Ali'nin sol kanattan ortasÄ±nÄ± Ahmet ÇalÄ±k karÅŸÄ±ladÄ±.

1

KarÅŸÄ±laÅŸmaya Fenerbahçe baÅŸladÄ±.

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Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±z...

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TakÄ±mlar seremoniye çÄ±ktÄ±.

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Galatasaray'Ä±n 11'i: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski.

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Galatasaray'Ä±n yedekleri: Cenk, Eren, Linnes, Rodrigues, Hakan, Josue, de Jong.

MAÇ ÖNCESÄ°

Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Åžener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, AatÄ±f, Lens, Van Persie

MAÇ ÖNCESÄ°

Fenerbahçe'nin yedekleri: Fabiano, Ä°smail KöybaÅŸÄ± Roman Neustadter, Ozan Tufan, Volkan Åžen, Salih Uçan, Moussa Sow.

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Ligin ilk yarÄ±sÄ±nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarÄ± lacivertli takÄ±m, Robin van Persie'nin attÄ±ÄŸÄ± gollerle Galatasaray'Ä± 2-0 maÄŸlup etmiÅŸti.

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TT Arena'daki mücadelenin hakemi FÄ±rat AydÄ±nus...

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Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasÄ±nda Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.