Derbide Demirel'e yabancÄ± madde yaÄŸdÄ± maÃ§ durdu

Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisinde sahaya yabancÄ± madde yaÄŸdÄ±

Süper Lig'in 28. haftasÄ±nda Galatasaray sahasÄ±nda Fenerbahçe'yi aÄŸÄ±rlarken, GalatasaraylÄ± taraftarlar Fenerbahçeli taraftarlara tepki gösterdi.Yönetime yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Fenerbahçe taraftar grubu "Genç Fenerbahçeliler" (GFB) grubuna "Aziz'in ... Anadolu GFB" ÅŸeklinde tezahurat yapan UltAslan grubu, Fenerbahçeli Volkan Demirel'i de es geçmedi.

VOLKAN DEMÄ°REL'E YABANCI MADDE YAÄžDI

Öte yandan maçÄ±n 2. yarÄ±sÄ±nda Volkan Demirel aut atÄ±ÅŸÄ± kullanacaÄŸÄ± sÄ±rada, kale arkasÄ±ndaki tribünlerden tecrübeli kalecinin üzerine yabancÄ± maddeler atÄ±ldÄ±. Bu atÄ±lanlardan biri Volkan'Ä±n bacaÄŸÄ±na çarparken, GalatasaraylÄ± oyuncular sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlara, yabancÄ± madde atmamalarÄ± yönünde telkinlerde bulundular.GalatasaraylÄ± taraftarlar ayrÄ±ca "Sahada ayÄ± istemiyoruz" diye tezahurat yaparken, hakem FÄ±rat AydÄ±nus yabancÄ± madde atÄ±lmamasÄ± yönünde anons yaptÄ±rdÄ±.