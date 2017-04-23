Gaziantepsporlu futbolcu intihar etti

Gaziantepsporlu futbolcu Frantisek Rajtoral evinde kendini asarak intihar etti

Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral, evinde kendini tavana asarak intihar etti.Rajtoral, komÅŸularÄ±nÄ±n ÅŸüphelenmesi ve polis çaÄŸÄ±rmasÄ± sonucu evine girildiÄŸinde tavanda asÄ±lÄ± vaziyette bulunduÄŸu görüldü. Ä°ntihar Gaziantepspor camiasÄ±nÄ± yasa boÄŸdu. Rajtoral, sezon baÅŸÄ±nda 500 bin euro bonservis bedeliyle Victoria Plzen'den Gaziantepspor'a transfer olmuÅŸtu. Çek futbolcu kÄ±rmÄ±zÄ± siyahlÄ± formayla 23 resmi maça çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.