Barcelona ev sahibi takÄ±mÄ± uzatmalarda darmaduman etti

La Ligaâ€™nÄ±n 33. haftasÄ±nda Santiago Bernabeu StadÄ±â€™nda oynanan bÃ¼yÃ¼k heyecana sahne olan maÃ§ta Barcelona, Real Madrid'e karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± 3 golle sahadan galip ayrÄ±ldÄ±

Bu akÅŸam TSÄ° saatiyle 21.45'te oynanan bol pozisyonlu muhteÅŸem maçta, ev sahibi Real Madrid’in golleri, 28. dakikada Carlos Casemiro ve 85. dakikada James Rodriguez’den geldi. Konuk ekip Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri ise 33 ve 90+2. dakikalarda Messi ile 73. dakikada Ivan Rakitic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Barcelona, La Liga’da 33. hafta geride kalÄ±rken bir maç fazlasÄ±yla liderlik koltuÄŸuna oturdu. Real Madrid’de 76. dakikada Messi´ye sert bir ÅŸekilde giren Ramos kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyundan atÄ±ldÄ±.