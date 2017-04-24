Barcelona Real Madrid deplasmanÄ±ndan mutlu ayrÄ±ldÄ±

Lala Liga 33. haftada Barcelona rakibi Real Madrid'i El Clasico'da deplasmanda 3-2'lik skorla maÄŸlup etti

Ä°spanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 33. haftasÄ±nda oynanan El Clasico'da deplasmanda Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona, averajla liderliÄŸe yükseldi.KarÅŸÄ±laÅŸmaya iyi baÅŸlayan Real Madrid, ilk dakikalarda art arda Cristiano Ronaldo ile rakip kale önünde tehlike oluÅŸturdu. Barcelona’nÄ±n ilk ataÄŸÄ± 11. dakikada gelirken, ceza sahasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndan Luis Suarez’in ÅŸutunda top az farkla dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.

Benzema, Ronaldo ve Bale ile art arda ataklar geliÅŸtiren Real Madrid, aradÄ±ÄŸÄ± golü 28. dakikada Casemiro ile buldu. Real Madrid adÄ±na sol kanattan kullanÄ±lan köÅŸe vuruÅŸunda defansÄ±n uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± topu Marcelo bir kez daha ceza sahasÄ±na gönderirken, Sergio Ramos'un vuruÅŸunda direkten dönen topu Casemiro aÄŸlara gönderdi: 1-0.

Bu dakikadan sonra Barcelona, beraberlik için Real Madrid kalesine yüklenmeye baÅŸladÄ±. 33. dakikada Rakitic'in saÄŸ kanatta yerden ceza sahasÄ±nÄ±n ortasÄ±na doÄŸru pasÄ±nda topla buluÅŸan Messi, iki futbolcuyu çalÄ±mlayarak çok güzel bir vuruÅŸla skora tekrardan eÅŸitliÄŸi getiren golü attÄ±: 1-1. Real Madrid'de sakatlÄ±ktan çÄ±kan Gareth Bale, girdiÄŸi bir ikili pozisyonda yeni bir sakatlÄ±k geçirerek, oyuna devam edemedi. 39. dakikada Bale'in yerine Asensio oyuna girdi. Ä°lk devrenin son dakikalarÄ±nda topa daha fazla sahip olan Barcelona, uzatma dakikalarÄ±nda Messi ile yakaladÄ±ÄŸÄ± çok net bir pozisyonu gole çeviremeyince takÄ±mlar 1-1'lik skorla soyunma odasÄ±na gitti.

73. dakikada geliÅŸen bir Barcelona ataÄŸÄ±nda, ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan çok güzel bir vuruÅŸla topu aÄŸlara gönderen Ivan Rakitic, takÄ±mÄ±nÄ± 2-1 öne geçirdi. 77. dakikada Barcelona'nÄ±n kontrataÄŸÄ±nda arkadan müdahaleyle Messi'yi düÅŸüren Real Madrid kaptanÄ± Sergio Ramos, Ä°spanyol hakemin gösterdiÄŸi direkt kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ± kalÄ±p, takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±. 80. dakikada geliÅŸen diÄŸer bir Barcelona ataÄŸÄ±nda, Pique'nin kale önünde çok müsait pozisyonda yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta, maç boyunca çok önemli kurtarÄ±ÅŸlar yapan kaleci Navas gole izin vermedi.

86. dakikada Marcelo'nun topu sol kanattan getirip yaptÄ±ÄŸÄ± ortada, kÄ±sa bir süre önce oyuna giren James ile golü bulan Real Madrid, skoru 2-2 yaparak maça tekrardan eÅŸitliÄŸi getirdi. 10 kiÅŸi oynamasÄ±na raÄŸmen son dakikaya kadar galibiyet için rakip kaleye yüklenen Real Madrid'i kaleci Ter Stegen önledi. 90+2. dakikada bir kez daha sahneye çÄ±kan Messi, attÄ±ÄŸÄ± güzel golle takÄ±mÄ±nÄ± bir kez daha öne geçirdi. Bu golle Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 3-2 yenerek 3 puanÄ±n sahibi oldu.

Bu arada golden sonra formasÄ±nÄ± çÄ±karÄ±p Real Madridli taraftarlara gösteren Messi, bu hareketinden dolayÄ± sarÄ± kart gördü.

Barcelona, bu skorla puanÄ±nÄ± 75'e çÄ±kartÄ±p, averajla maç eksiÄŸi bulunan Real Madrid'in önünde liderliÄŸe yükseldi. La Liga'da çok uzun bir aradan sonra liderlikten inen Real Madrid'in eksik olan deplasmandaki Celta Vigo maçÄ±nÄ±n tarihi henüz belirlenmedi.

Messi Alfredo Di Stefano'yu geride bÄ±raktÄ±

Santiago Bernabeu'da rakip fileleri iki kez havalandÄ±ran Messi, Barcelona formasÄ±yla resmi maçlardaki gol sayÄ±sÄ±nÄ± 500'e çÄ±kardÄ±. AyrÄ±ca El Clasico maçlarÄ±nda 16 gole ulaÅŸan Messi, bu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n en golcü oyuncusu unvanÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Real Madrid efsanesi Alfredo Di Stefano'yu da (14) geride bÄ±raktÄ±.

Öte yandan yaklaÅŸÄ±k bir ay süren sakatlÄ±ktan çÄ±kan Arda Turan, Barcelona'da maç kadrosunda yer alsa da teknik direktör Luis Enrique tarafÄ±ndan ÅŸans bulamayÄ±p yedek kulübesinde oturdu.