Gaziantepsporlu futbolcu evinde intihar etti

Gaziantepspor'da forma giyen Ã‡ek futbolcu Frantisek Rajtoral evinde Ã¶lÃ¼ olarak bulundu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral evinde ölü bulundu.AlÄ±nan bilgiye göre; dün Celal DoÄŸan Tesisleri'ndeki idmana gelmeyen Rajtoral, aramalara raÄŸmen telefonlarÄ±na da cevap vermedi.

Bunun üzerine kulüp yetkilileri, Çek futbolcunun merkez Åžahinbey ilçesi BeÅŸtepe Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Polis ekiplerine de haber verilmesinin ardÄ±ndan Rajtoral'Ä±n kaldÄ±ÄŸÄ± evin kapÄ±sÄ± çilingir yardÄ±mÄ±yla açÄ±ldÄ±.

Kulüp yetkilileri ve polis ekipleri evde Rajtoral'Ä±n asÄ±lÄ± haldeki cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Gaziantepspor BaÅŸkanÄ± Ä°brahim KÄ±zÄ±l, evinde ölü bulunan Rajtoral'Ä±n vefatÄ±yla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. KÄ±zÄ±l "Maalesef intihar etmiÅŸ. Sürekli yüzü gülerdi, pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l bir çocuktu" dedi.31 yaÅŸÄ±ndaki Çek futbolcu sezon baÅŸÄ±nda Gaziantepspor'a transfer olmuÅŸtu.

"TÜM TAKIM ÅžOKTA"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, derbinin ardÄ±ndan BeIN Sports yorumcusu Tümer Metin'e, "Tüm takÄ±m ÅŸokta, herkes aÄŸlÄ±yor. Kendini asarak intihar etmiÅŸ" diye kÄ±sa bir bilgi verdi.