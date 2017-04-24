Ana Sayfa | SPOR 24/04/2017 08:59

BeÅŸiktaÅŸ Adanaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

BeÅŸiktaÅŸ Adanaspor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ, rakibi Adanaspor'u sahasÄ±nda konuk edecek

24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Arena'da oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.

Bu karÅŸÄ±laÅŸma öncesinde BaÅŸakÅŸehir ile arasÄ±nda 4 puan fark bulunan BeÅŸiktaÅŸ rakibini geçerse puan farkÄ± 7'ye çÄ±kacak. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m Süper Lig'de bu sezon Vodafone Arena'da hiç maç kaybetmedi. 13 maça çÄ±kan BeÅŸiktaÅŸ 3 kez berabere kalÄ±rken 10 rakibine de geçit vermedi.

Süper Lig'in en alt sÄ±rasÄ±nda bulunan Adanaspor çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 27 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik ve 17 maÄŸlubiyet aldÄ±. Turuncu-beyazlÄ± ekip 18. sÄ±rada ve 20 puanÄ± var.

BeÅŸiktaÅŸ-Adanaspor Muhtemel 11'ler:

BeÅŸiktaÅŸ 

Fabri

Gökhan

Marcelo

Tosic

Beck

Atiba

OÄŸuzhan

Adriano

Talisca

Babel

Aboubakar

Adanaspor

Ä°tandje

Didi

Ramos

Emre UÄŸur

Halil Ibrahim

Bekir

Tevfik

Koman

Roni

Ahmet Dereli

Reynaldo

 

 

 

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