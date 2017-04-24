BeÅŸiktaÅŸ Adanaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ, rakibi Adanaspor'u sahasÄ±nda konuk edecek
24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Arena'da oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.
Bu karÅŸÄ±laÅŸma öncesinde BaÅŸakÅŸehir ile arasÄ±nda 4 puan fark bulunan BeÅŸiktaÅŸ rakibini geçerse puan farkÄ± 7'ye çÄ±kacak. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m Süper Lig'de bu sezon Vodafone Arena'da hiç maç kaybetmedi. 13 maça çÄ±kan BeÅŸiktaÅŸ 3 kez berabere kalÄ±rken 10 rakibine de geçit vermedi.
Süper Lig'in en alt sÄ±rasÄ±nda bulunan Adanaspor çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 27 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik ve 17 maÄŸlubiyet aldÄ±. Turuncu-beyazlÄ± ekip 18. sÄ±rada ve 20 puanÄ± var.
BeÅŸiktaÅŸ-Adanaspor Muhtemel 11'ler:
BeÅŸiktaÅŸ
Fabri
Gökhan
Marcelo
Tosic
Beck
Atiba
OÄŸuzhan
Adriano
Talisca
Babel
Aboubakar
Adanaspor
Ä°tandje
Didi
Ramos
Emre UÄŸur
Halil Ibrahim
Bekir
Tevfik
Koman
Roni
Ahmet Dereli
Reynaldo