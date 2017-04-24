Ana Sayfa | SPOR 24/04/2017 10:35

Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Galatasaray maÃ§Ä±

Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye, Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Galatasaray'Ä± bugÃ¼n sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Galatasaray, Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi Play-off Çeyrek Final rövanÅŸ maçÄ±nda bugün saat 18:00’de Hatay BB ile Antakya Spor Salonu’nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar karÅŸÄ±laÅŸmadan galip ayrÄ±lmasÄ± durumunda adÄ±nÄ± yarÄ± finale yazdÄ±racak. Maç, TBF TV'den canlÄ± yayÄ±nlanacak

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