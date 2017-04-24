Gaziantepsporlu futbolcunun intiharÄ±nÄ±n altÄ±ndan hastalÄ±k Ã§Ä±ktÄ±

Gaziantepspor'da oynayan Rajtoral'Ä±n intihar etmesinin sebebinin 9 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren Kronik Yorgunluk Sendromu hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

Gaziantepspor'un intihar eden futbolcusu Rajtoral'in Kronik Yorgunluk Sendromu'ndan muzdarip olduÄŸu tespit edildi. Banik Ostrava formasÄ± giydiÄŸi 2008'de ilk olarak bu hastalÄ±ÄŸÄ±n teÅŸhisi konulduÄŸu, Viktoria Plzen'de top koÅŸturduÄŸu 2014 yÄ±lÄ±nda da kronik yorgunluk sendromu sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çektiÄŸi belirlendi. Çekya'da son dönemde bir çok önemli sporcunun aynÄ± hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±ÄŸÄ±, tenisçi Radek Stepanek ve bir diÄŸer tenisçi Nicole Vaidisova ile buz hokeyci Milan Hnilicka'nÄ±n bunlardan sadece birkaçÄ± olduÄŸuna dikkat çekildi.

KOLAR TAKIMDAN AYRILMIÅžTI

Skorer'in haberine göre; 31 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun intiharÄ±nda Gaziantepspor'un bir diÄŸer Çek futbolcusu Daniel Kolar ile geçtiÄŸimiz aylarda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ±na da dikkat çekiliyor. 31 yaÅŸÄ±ndaki Kolar'Ä±n gidiÅŸiyle Rajtoral'in Gaziantep'teki yalnÄ±zlÄ±k hissinin artmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi vurgulanÄ±yor. KÄ±z arkadaÅŸÄ±yla geçtiÄŸimiz yÄ±l ayrÄ±lan Rajtoral, eylül ayÄ±nda Türkiye'ye gelirken 'Åžimdi tek sevgilim Kolar' diye espri yapmÄ±ÅŸtÄ±.