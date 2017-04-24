Lionel Messi 500'ler kulÃ¼bÃ¼ne girdi

Barcelona'nÄ±n Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi tek bir Avrupa kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n formasÄ±yla resmi maÃ§larda 500 gole ulaÅŸan 4'Ã¼ncÃ¼ futbolcu oldu

Ä°spanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasÄ±nda Real Madrid'e karÅŸÄ± 2 kez fileleri havalandÄ±ran 29 yaÅŸÄ±ndaki Messi, Barcelona formasÄ±yla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 577. resmi maçta 500. golünü kaydetti.

La Liga'da 343, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde 94, Ä°spanya Kral KupasÄ±'nda 43, Ä°spanya Süper KupasÄ±'nda 12, FIFA Kulüpler Dünya KupasÄ±'nda 5, UEFA Süper KupasÄ±'nda da 3 gol kaydeden Arjantinli milli futbolcu, böylece tek bir Avrupa kulübünün formasÄ±yla resmi maçlarda 500 gole ulaÅŸan 4'üncü futbolcu olarak kayÄ±tlara geçti.

Messi'nin bu sezon 47 golü var

Kariyerinde 32 kez hat-trick yapan Messi'nin, 4 gol attÄ±ÄŸÄ± 4, 5 gol kaydettiÄŸi de bir maç bulunuyor. En skorer sezonu, fileleri 73 defa havalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 2011-2012 olan Messi'nin, bu sezon ise 47 golü var.

6 AralÄ±k 2016'da "tek bir Avrupa kulübünün formasÄ±yla en fazla gol atan futbolcular" listesinin 4. sÄ±rasÄ±ndaki, Portekizli efsane oyuncu Eusebio'yu yakalayan Messi, ÅŸimdi de gözünü, Alman golcü Uwe Seeler'e dikti. Listenin 3. basamaÄŸÄ±ndaki Seeler, 1954'ten 1972'ye kadar oynadÄ±ÄŸÄ± ülkesinin Hamburg kulübünde 507 gole imza attÄ±.

Listenin zirvesinde, Bayern Münih formasÄ±nÄ± giydiÄŸi 1965-1979 yÄ±llarÄ±na 525 gol sÄ±ÄŸdÄ±ran Alman futbolcu Gerd Müller yer alÄ±yor. Alman futbolcuyu, Celtic'te 522 gole imza atan Ä°skoç forvet oyuncusu Jimmy McGrory (1922-1937) takip ediyor.