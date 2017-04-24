Ä°ntihar eden genÃ§ futbolcunun son notu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Gaziantepsporlu Ã‡ek futbolcu FFrantisek Rajtoral evinde Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸtu

Gaziantep’in Åžahinbey ilçesi KüçükkÄ±zÄ±lhisar mahallesinde yaÅŸayan Gaziantepspor’un Çek futbolcusu Rajtoral, dün akam saatlerinde evinde ölü bulundu. Cenazesi Gazaintep Adli TÄ±p Kurumu moruna kaldÄ±rÄ±lan oyuncunun intiharÄ±ndaki sÄ±r perdesi jandarma ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk inceleme ile aralanmaya baÅŸladÄ±.

ÇEKÇE NOT ALACAK VERECEK ÇÄ°ZELGESÄ° ÇIKTI

Evde Çekçe yazÄ±lÄ±ÅŸ not bulan jandarma, yazÄ±lanlarÄ± tercüme ettirdiÄŸinde notun alacak vereceklerin yer aldÄ±ÄŸÄ± çizelge olduÄŸunu tespit etti. KÄ±z arkadaÅŸÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialarÄ± da inceleyen jandarmanÄ±n henüz bu yönde bir bulguya ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Milli oyuncunun ölüm saatinin ise yapÄ±lacak otopsinin ardÄ±ndan ortaya çÄ±kmasÄ± bekleniyor.

'KRONÄ°K YORGUNLUK', 'TÜKENMÄ°ÅžLÄ°K SENDROMU'

Çek basÄ±nÄ± ise daha önceki yÄ±llarda Rajtoral'a 'kronik yorgunluk' ve 'tükenmiÅŸlik' sendromu teÅŸhisi konulduÄŸu iddiasÄ± yer aldÄ±.

OLAYI TAKIM ARKADAÅžLARI ORTAYA ÇIKARDI

YÄ±ldÄ±z oyuncunun dün takÄ±m antrenmanlarÄ±na katÄ±lmamasÄ± üzerine ÅŸüphelenen takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± durumu yönetime bildirdi. Kulüp yöneticilerinin de olayÄ± polise haber vermesi üzerine jandarma ekipleri, oyuncu ve kulüp idarecileri ile birlikte oyuncunun evine gitti. IÅŸÄ±klarÄ±n açÄ±k olmasÄ±na raÄŸmen haber alamayan jandarma ekiplerinin içeriye girdiÄŸinde Çek oyuncunun cesedi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Rajtoral’Ä±n öldüÄŸünü öÄŸrenen takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n büyük bir ÅŸok yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve göz yaÅŸlarÄ±na boÄŸulduÄŸu öÄŸrenildi. OlayÄ±n ardÄ±ndan Gaziantepsporlu oyuncu ve teknik kadro, intihar eden oyuncunun evinden bir an olsun ayrÄ±lmadÄ±.Çek oyuncunun cenazesi, yapÄ±lan savcÄ±lÄ±k incelemesinin ardÄ±ndan Gaziantep Adli TÄ±p Kurumu’na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.