Ana Sayfa | SPOR 24/04/2017 14:45

Ä°ÅŸte FenerbahÃ§e Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä± bilet fiyatlarÄ±

FenerbahÃ§e Ã‡aykur Rizespor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig''de 3. sÄ±rada bulunan FenerbahÃ§e hafta sonu Ã‡aykur Rizespor ile mÃ¼cadele edecek

Fenerbahçe, hafta sonunda oynanacak olan Rizespor maçÄ±nÄ±n biletlerini satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±yor. 30 Nisan Pazar günü saat 16.00’da oynanacak olan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk biletleri yarÄ±n Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeleri için satÄ±ÅŸa çÄ±kacak. ÇarÅŸamba günü yapÄ±lacak olan satÄ±ÅŸta Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri biletlerini alabilecek. Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± biletlerinin genel satÄ±ÅŸÄ± ise perÅŸembe günü yapÄ±lacak.

Fenerbahçe-Rizespor maçÄ±nÄ±n bilet fiyatlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

Misafir Tribün: 65 TL

Okul AçÄ±k: 50 TL

Migros Tribünü: 50 TL

Borajet Tribünü-Maraton Üst H-I Blok: 100 TL

Fenerium Alt A-B-H-I Blok: 190 TL

Fenerium Alt C-G Blok: 220 TL

Fenerium Alt D-F Blok: 240 TL

Fenerium Alt E Blok: 250 TL

1907 Tribünü A-B-C-D-E-K-L-M-N Blok: 300 TL

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