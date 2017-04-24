Ana Sayfa | SPOR 24/04/2017 19:47

Medipol BaÅŸakÅŸehir FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Medipol BaÅŸakÅŸehir FenerbahÃ§e

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e rakibi Medipol BaÅŸakÅŸehir stadÄ±na konuk olacak

Fenerbahçe Türkiye KupasÄ± yarÄ± final ilk maçÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile deplasmanda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. BaÅŸakÅŸehir ile Süper Lig'de ikinci sÄ±rayÄ± kovalayan Fenerbahçe kupada oynayacaÄŸÄ± ilk maçtan istediÄŸi skoru alarak ikinci maç için avantaj saÄŸlamak istiyor. 

BaÅŸakÅŸehir-Fenerbahçe maçÄ± ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

26 Nisan ÇarÅŸamba saat 20.45'de baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma ATV'den canlÄ± olarak ekranlara gelecek.

 

 

 

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