Medipol BaÅŸakÅŸehir FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e rakibi Medipol BaÅŸakÅŸehir stadÄ±na konuk olacak

Fenerbahçe Türkiye KupasÄ± yarÄ± final ilk maçÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile deplasmanda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. BaÅŸakÅŸehir ile Süper Lig'de ikinci sÄ±rayÄ± kovalayan Fenerbahçe kupada oynayacaÄŸÄ± ilk maçtan istediÄŸi skoru alarak ikinci maç için avantaj saÄŸlamak istiyor.

BaÅŸakÅŸehir-Fenerbahçe maçÄ± ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

26 Nisan ÇarÅŸamba saat 20.45'de baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma ATV'den canlÄ± olarak ekranlara gelecek.